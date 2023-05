Kigyulladt, majd lezuhant egy helikopter az oroszországi Klinci város közelében – számolt be több orosz hírforrás is. Az esetről több szemtanú is videófelvételeket készítette, amelyeken szakértők szerint az látszik, hogy a motortérben keletkezett a tűz. A becsapódást követően az ismeretlen típusú gép felrobbant.

A tragédia a szombat délelőtti órákban történt,

túlélők nincsenek.

Ugyanakkor az egyelőre nem ismert, hogy hányan és kik utaztak a helikopteren. Az eset azért is okoz nagyobb nyugtalanságot az orosz nyilvánosságban, mert a mintegy 65 ezer lélekszámű Klinci körülbelül 100 kilométerre van az ukrán határtól. A település jelentősnek számít, mivel regionális ipari központ, különösen a ruhaipara kiterjedt.

A gép roncsait megtalálták a kiérkező orosz hatóságok, a lángokat eloltották. Zajlik a holttestek beazonosítása. Jelenleg nem zárható ki, hogy baleset történt, de az sem, hogy a helikopter külső hatás eredményeként semmisült meg.

FRISSÍTÉS 14:10

AZ MTI az orosz hírügynökségre, a TASZSZ-ra hivatkozva azt írja, hogy egy Mi-8-as közepes szállító helikopter járt szerencsétlenül. Két ember volt a fedélzetén. Az továbbra sem ismert, kinek a tulajdona a légi jármű. Nem ez volt az egyetlen furcsa légikatasztrófa az Ukrajnával határos, oroszországi Brjanszk megyében, ahová Klinci is tartozik. Lezuhant ugyanis egy Szu-34-es vadászgép is. Azt még nem lehet tudni, hogy ennek a tragédiának van-e túlélője, és hogy mi okozta azt.

