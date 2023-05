A világ második legnagyobb viszontbiztosítója, a svájci Swiss Re közölte, hogy kilép a szektor átfogó zöld kezdeményezéséből, ezzel a negyedik óriáscég is távozik a Net Zero Insurance Alliance-ből (NZIA).

Fotó: JHVEPhoto

Az ágazati szövetséget 2021-ben alapították meg Mark Carney, a Bank of England volt kormányzója kezdeményezésére a Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) ernyője alatt. A svájci pénzügyi szolgáltató közölte, hogy a kilépés nem jelenti azt, hogy kevésbé lenne elkötelezett a zöld, fenntarthatósági célok iránt.

A Swiss Re a negyedik a távozók sorában: korábban hasonló döntésre jutott a Zürich Insurance Group, és a német Münich Re, valamint a Hannover Re.

Az NZIA-nak így 27 tagja marad, köztük olyan iparági óriások, mint az Allianz, az Aviva, vagy az Axa. Amerikai biztosító nem lépett be a szervezetbe. A Swiss Re ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is tagja marad a szintén a glasgow-i kezdeményezés részeként működő Net Zero Asset Owner Alliance-nek.

A Münich Re március végén közölte kilépését az NZIA-ból, arra hivatkozva, hogy „komoly jogi kockázatai” vannak a szervezetben való tagságnak. Joachim Wenning, a társaság vezérigazgatója arra hivatkozott, hogy „a dekarbonizációs célok kollektív megközelítésben történő megvalósításának lehetőségei anélkül, hogy jelentős trösztellenes kockázatoknak tennénk ki magunkat, annyira korlátozottak, hogy hatékonyabb, ha egyénileg követjük éghajlati törekvéseinket.”

Egy másik nagy kilépő, a Münich Re nemrég közölte, hogy az időjárással összefüggő természeti katasztrófák miatt tavaly 120 milliárd dollárt fizetett ki ügyfeleinek, s ezt egyértelműen a klímaváltozással hozta összefüggésbe.

A glasgow-i kezdeményezésnek 550 tagja vannak, ezek összesen 150 ezer milliárd dollár eszközt kezelnek, a cél a pénzügyek világának karbonsemlegessé való átalakítása.

A szervezet ugyan nagy erőkkel győzködi tagjait, hogy ez nem jelent kartellt, mégis, mivel az amerikai biztosítók nem tagjai a biztosítókat összefogó alszervezetnek, erős a fenyegetettsége, hogy a tengerentúli hatóságok – nyilván saját biztosítóik piaci érdekeinek védelmében – mégis eljárásokat indítanak ellenük. A BlackRock mögött a világ második legnagyobb vagyonkezelőjének számító Vanguarde tavaly év végén lépett ki a szélesebb hálózatból. A Vanguard alapcsaládjaiban nagy aránnyal képviseltetik magukat az indexkövető alapok, így arra hivatkoztak, hogy ügyfeleik érdeke nem fér össze minden esetben a zöld célokkal. Magyarul:

ha a profitérdek és a zöld érdek ütközik, az előbbit fogják választani.

A GFANZ amerikai tagjai közül olyan piaci óriások jelezték már kétségeiket, mint a JPMorgan Chase, a Bank of America, vagy a Morgan Stanley. A szervezet erre gyorsan változtatott politikáján és immár nem tiltja meg kategorikusan a fosszilis energiahordozókba való befektetések finanszírozását – a profit érdek ismét felülírta a szép zöld elveket.