Az Egyesült Államokban legalább 6,8 millió olyan jármű van forgalomban, amely potenciálisan veszélyt jelenthet a használóikra. A The Wall Street Journal ezt azokra a dokumentumokra hivatkozva állítja, amelyeket az autógyártók az illetékes szabályozó hatóságnak nyújtottak. Sőt, az érintett kocsik száma várhatóan jóval nagyobb lesz.

Több millió amerikai autóban lehet veszélyes légzsák.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai autóbiztonsági szabályozóhatóság az iparban szokatlan módon, nyílt levélben szólította fel az ARC Automative alkatrészgyártót egy hete, hogy

hívjon vissza 67 millió felfúvót, vagyis olyan alkatrészt, amely a légzsák része, és hibás működése miatt ütközéskor azt kilyukaszthatja és megsebesítheti az utasokat.

A visszahívási kérés a 2000 és 2018 között készült felfúvókat érintheti a beszállító adatai szerint. A dokumentumokból kiderül, hogy

a vezető- és az utasoldali légzsákokra vonatkozó probléma 12 autógyártó 18 év alatt legyártott járműveire vonatkozhat.

Ez idő alatt az Egyesült Államokban légzsákokkal kapcsolatos problémák miatt nyolc visszahívás volt, amik több mint egymillió járművet és 13 modellt éríntettek.

A biztonsági felügyelet az után követelte a visszarendelést, hogy legalább két ember meghalt és több megsérült, amikor a járműveik légzsákja a baleset során felrobbant, és éles fémszilánkokat repített az utastérbe. A szervezet egyelőre nem nevezte meg azokat az autótípusokat, amelyek ilyen szempontból kockázatot jelentenek.

Kutatása során a lap azt találta, hogy a beszállító cég csak a General Motors (GM) 3,6 millió autójához ilyen alkatrészt adhatott. Az autógyártó huszonötnél is több olyan modellt azonosított, amelyeket robbanásveszélyes légzsákkal gyárthattak. A GM már négy modell csaknem egymillió járművét visszahívta az Egyesült Államokban, és független mérnöki céggel vizsgáltatja a többi járműtípusát is. Az ARC Automative nem csak a GM, többek között a Ford, a Hyundai, a BMW és a Volkswagen modelljeibe is adott légzsákfelfúvókat. Ezek a gyártók is górcső alá vették az érintett alkatrészt.

Az alkatrészgyártó szerint az ismert esetek száma kevés ahhoz, hogy gyártási problémára mutassanak. Mivel az ARC Automative elutasítja a hatóság állítását, a testület nyilvános meghallgatást kezdeményezhet a hivatalos visszahívások elrendelésére. Ezt a cég később bíróságon megtámadhatja.

Légzsákbotránytól korábban is hangos volt az autóipar. A Takata potenciális életveszélyt jelentő eszközei miatt a Volkswagen két éve több millió dollár kártérítést fizetett.