Nácitlanítás – lényegében ezzel magyarázta Vlagyimir Putyin, mikor 2022 február végén bejelentette, hogy „különleges katonai művelet” indul Ukrajna területén. Az orosz elnök kijelentésének van valóság magva, hiszen az ukrán kormánynak és a fegyveres erőknek tényszerűen létezik ultranacionalista vadhajtása, mint például az Azov-ezred, a Jobb Szektor vagy éppen a Freikorps. Csakhogy Putyin nácimentesítő érvelését meglehetősen nehéz úgy komolyan venni, hogy a drámai ukrajnai háborúban sorra tűnnek fel az orosz reguláris haderő mellett vállaltan neonáci, orosz katonai szabadcsapatok. Közülük is kiemelkedik a Rusich csoport, amelyről rendre elhangzik az az állítás, hogy a vérszomj és a kegyetlenség terén messze túltesz a híres-hírhedt Wagner-csoporton.

A Rusich csoport jele, a kolovrat (Fotó: VK / VK)

Ki a vezetője a Rusich csoportnak?

A Rusich szabotázs- és felderítő katonai szervezetként hirdeti magát. Ahhoz képest, hogy nincs tíz éve (2014 nyarán), hogy megalakult, félelmetes híre van. Erre mintha rá is játszana a csoport alapítója és vezetője, Alekszej Milchakov, aki éppen a brutalitás köré építette fel személyi kultuszát: azzal szerzett magának elismerést 2010-ben a szélsőséges, erőszakra nyitott orosz közösségekben,

hogy megette egy kölyök kutya fejét.

A mindössze 32 éves szentpétervári Alekszej Milchakov nyíltan vallja nacionalista nézeteit, maga pedig előszeretettel mutatkozik be náciként. Komoly katonai kiképzésen esett át, erről később azt mondta egy 2020-as interjúban, hogy "olyan képességekre tettem szert, amelyeket a valóságban szerettem volna kamatoztatni és a Donbász 2014-ben (az ukrán forradalom nyomán orosz katonai beavatkozás történt a térségben – a szerk.) megadta nekem ezt a lehetőséget. Innen indult a Rusich útja". A Wagner csoport tagjaként részt vállalt a szíriai konfliktusban. Ezekről a fegyveres missziókról azt mondta,

számára az elsődleges, hogy azt csinálja, amit szeret, nevezetesen, hogy megölje Oroszország ellenségeit.

Ez a filozófia kétségtelenül rideg, de legalább földhözragadt. Ellenben a Rusich másik arca, Jan Petrovszkij – aki civilben tetoválóművész – meglehetősen elvont okokkal indokolja az ukrajnai vérontást. Szerinte az ukránok szeparatisták, akik el akarnak szakadni Nagyoroszországtól és az egyetlen orosz, szláv néptől. A Rusich ideológiája viszont a szlávok és Észak-Európa újraegyesítése.

Honnan van pénze a Rusich csoportnak?

Mindenesetre a csoport népszerűségének igen jót tett az ukrajnai szerepvállalás és jelentős követői tábort épített ki az orosz Facebook-on, a VK-n és más közösségi médiákban. Ez a közösség olyannyira aktív, hogy adományokból összedobta a szükséges harci felszereléseket a Rusich katonáinak. A szervezethez távolról sem csak oroszok csatlakoznak, szép számmal vannak az állományban lengyelek, olaszok és norvégok is. Legutóbbi akciójuk a világhálón az volt, hogy felszólították a követőiket, tegyenek közzé minden rendelkezésükre álló információt Lettország, Litvánia és Észtország határmenti katonai tevékenységéről. A Rusich súlyát mutatja, hogy ez a feltérképezési szándék jelentős riadalmat váltott ki az érintett NATO-tagállamokból.

Pláne, hogy a Rusich rendszeresen beszámol az ukrajnai harctéren végrehajtott cselekményeiről. Ezekből egyrészt látszik, hogy a csoport szerepet játszik a mozgósított orosz katonák kiképzésében, a fronton alkalmazott műveletek tervezésében és a harcokban is.

Miért állítják, hogy a Rusich rosszabb, mint a Wagner?

Másrészt viszont a közösségi médiás beszámolók azt is bizonyítják, hogy a Rusich vérszomjas és szadista alakulat és semmiféle törvényt nem ismer el maga fölött. A Rusich vezetése már tavaly ősszel parancsba adta a katonáinak, hogy ne jelentsék az ukránok elfogását az orosz parancsnokoknak, hanem még a helyszínen "semmisítsék meg őket".

A csoportot háborús bűnök elkövetésével, kínzással, holttestek megbecstelenítésével és a foglyul ejtett ellenséges katonák kivégzésével vádolják.

Mind Milchakov, mind Petrovszkij kitiltott személyek Kanadából, Nagy-Britanniából és az Európai Unióból, az USA a teljes különítményre pénzügyi szankciókat vetett ki. Tény, hogy részt vettek a luhanszki és donyecki repülőterekért vívott harcokban. Luhanksz megyében szabotázsküldetést hajtottak végre az ellenséges vonalak mögött, Donyeszk megyében a Belokamenka és a Novolaspa falvak melletti véres harcokban is ott voltak, de a Rusich harcosait titkosszolgálati eszközökkel beazonosították Donbász és Harkiv régiójában, valamint Herszonban is. Rémtörténetek írhatók a számlájukra.

A Rusich csoport néhány tagja (Fotó: AFP)

Az egyik legsúlyosabb ezek közül, amikor 2014. szeptember 5-én lesből csaptak le és semmisítettek meg egy ukrán katonai konvojt a Metallist mellett. Aznap fegyverszünetnek kellett volna kezdődnie. A Rusich egy elhagyatott ukrán ellenőrzőpontra vette be magát és kihelyezte az ukrán lobogót. Ez megtévesztette az ukrán Aidar zászlóaljat, majd később a 80. dandárt is, amely ide tért vissza. A Rusich ebből a fedezékből nyitott tüzet a gyanútlan ukránokra, akik közül több mint 40-en vesztették életüket. Az eset azért keltett nagy visszhangot, mert Milchakov és Petrovskyi az elesett ukrán katonákkal fotózkodtak és zeket nyilvánoságra is hozták. Sőt, az egyik kórházba szállított ukrán sebesült katona testére egy pogány napjel szimbólumot égettek. A Rusich használja ezeket a jeleket, a logója is egy arany kolovrat. Ami egyben egy szláv szimbólum, másfelől viszont közkedvelt jelvény a szélsőségesek körében a horogkereszthez való hasonlatossága miatt.

Miért nő a jelentősége a Rusich csoportnak?

Hivatalosan nem lehet tudni, hogy a Rusich és a Wagner milyen kapcsolatban áll egymással, de az biztos, hogy szoros a kötelék. A közelmúltban dokumentáltak a Rusich és a Wagner-csoporthoz tartozó online csatornák közötti interakciókat. Ugyanakkor az a nézet is tartja magát, hogy a Rusich ukrajnai feltűnése és megerősödése a Kreml és személyesen Putyin elnök csalódottságának a következménye, mert az eddigi megoldások nem hoztak végleges sikert a háborúban az oroszoknak.