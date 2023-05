Visszaesett a befektetői hangulat az eurózónában.

Mélypontra zuhant a német befektetői hangulat: jöhet az új DAX-rekord A háború, az energiasokk és az infláció ellenére egész jó tőzsdeév is kerekedhet a német tőkepiacon, amely néhány héten belül a DAX új rekordját is elhozhatja, nem is beszélve az év végi raliról.