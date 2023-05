Három napja tüntetnek a földművesek, tejtermelők és állattenyésztők Szerbia-szerte. Sajtóinformációk szerint az elégedetlen mezőgazdasági termelők képviselőivel ma Aleksandar Vucic mellett Ana Brnabic miniszterelnök, Sinisa Mali pénzügyminiszter és Jelena Tanaskovic mezőgazdasági miniszter is tárgyalóasztalhoz ült. Végül a délutáni órákban a kormány az államfő javaslatára elfogadta a termelők követeléseinek többségét.

A traktorkonvojok még a helyükön maradnak, amíg meg nem szárad a tinta a kicsikart rendeleten.

Fotó: Pannon TV

Egy rendelettel a tejprémiumot 15 dinárról 19 dinárra, a fejőstehenek utáni támogatást évi 30 ezerről 40 ezer dinárra, a sajtok behozatali védővámját pedig a tízszeresére növelték (egy dínár = 3,32 forint). Korábban a szerb kormány azt közölte, hogy nem lehetséges garantálni a tej felvásárlási árát, mert az nem tartozik az állami szervek illetékességi körébe.

A követelések között szerepelt a tej felvásárlási árának 78 dinárra emelése is, valamint hogy hektáronként évente a jelenlegi 9 ezer dinárról 35 ezer dinárra növeljék a területalapú támogatást. Egyes sajtóorgánumok szerint ezzel megoldódott a helyzet.

A tüntetők bizonyos csoportjai viszont cáfolják Aleksandar Vucic szerb elnököt, és azt állítják, hogy az ő képviselőik közül senki sem tárgyalt az elnökkel.

Az Újvidéken tüntetők például azt nyilatkozták, a sajtóból értesültek arról, hogy egyes szervezetek képviselői, akik egyébként nem is vettek részt az utcai tiltakozásokban, tárgyaltak a hatalom képviselőivel, és megállapodtak valamiben. Hozzáteszik, nem világos, hogy Vucic kivel és hol tárgyalt.

A tüntető gazdák Szabadkán is lezárták az új városháza közelében az utat. Azt mondták, nem tudják, meddig tart az útblokád. Lehet, hogy pár óra múlva feloldják, de az is lehet, hogy még pénteken is kint lesznek, s ahogy a közép-szerbiai földművesek egyes csoportjai kilátásba helyezték, Belgrád felé veszik az irányt.