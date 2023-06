Az amerikai színészszakszervezetet, a Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artistsot a tagok szavazása felhatalmazta, hogy sztrájkot hirdessen, ha nem tud megállapodni a producerek szervezetével. A szakszervezeti döntésre a forgatókönyvírók több mint egy hónapja tartó munkabeszüntetése idején került sor, és a leadott voksok 98 százaléka támogatta az esetleges sztrájkot Hollywood uraival szemben.

Fotó: AFP

A mintegy 160 ezres – a színészeken túl kaszkadőröket, énekeseket, táncosokat, rádióbemondókat és bábmestereket is tömörítő – szervezet 65 ezer tagja adta le a szavazatát a kérdésben. A SAG-Aftra szerdán kezdi meg a háromévente kötött kollektív szerződés megvitatását a stúdiókat, streamingszolgáltatókat és más gyártókat tömörítő Alliance of Motion Picture and Television Producersszel.

A jelenleg hatályos szerződés június 30-ig van érvényben.

Hétfőn a Netflixet, a Walt Disney-t, a Warner Bros. Discoveryt és a Paramount Globalt tömörítő AMPTP közölte, hogy céljuk mindenki számára előnyös szerződést kötni. Szakértők szerint a stúdiók számára a színészek sztrájkja nagyobb csapást jelentene a forgatókönyvírókénál, mivel a közeljövőben tervezett filmek és sorozatok megírása lezárult – írja a The Wall Street Journal.

Az írók munkabeszüntetése május 2-a óta tart, miután a producerek mindeddig hajthatatlannak bizonyultak. A 11 500 fős szervezet követelései között olyanok szerepelnek, hogy legyen kötelező minimális mennyiségű írót alkalmazni a filmek, sorozatok elkészítéséhez, de kulcsfontosságú szerepet játszik az is, hogy a streaming korában eltűntek a korábbi, a sorozatok és filmek újrajátszásához más országokban vagy DVD-n való értékesítéshez köthető jogdíjbevételek, amire az írók szeretnének valami kompenzációt.

Ezt a rendezői szakszervezet sikeresen kiharcolta magának, legalábbis a szombati, előzetes megállapodás alapján a csoport erről adott felvilágosítást.