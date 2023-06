Az orosz–ukrán háború nyomán tavaly Európán végigsöprő energiaválság az egekbe hajtotta az üzemanyagárakat is. A német kormány a spórolás miatt szuperolcsó, 9 eurós tömegközlekedési bérletet vezetett be. Ennek azonban az idén lesz meg a böjtje, a bérlet drágulása ugyanis felhajtja az inflációt – nemcsak Németországban, az eurózónában is.

Fotó: Mahambah

A 9 eurós bérlet júniustól augusztusig volt kapható tavaly, és olyan népszerű lett, hogy az idén visszahozták – viszont jóval drágábban, 49 euróért. A Bloomberg Economics becslései szerint

az áremelkedés a júniusi német inflációt 7 százalékra hajtja fel a májusi 6,3 után, vagyis megtörik Európa legnagyobb gazdaságában a fogyasztói árak növekedési ütemének lassulása.

A bérlet drágulásának hatása átnyúlik a határokon is, az eurózóna inflációja 0,2 százalékpontot ad hozzá a júniusi inflációhoz – ez a hatás augusztusig tarthat.

Így elemzők szerint el lehet felejteni, hogy az EKB szünetet tartson a történelmi léptékű kamatemelési ciklusában, hisz az elmúlt időszakban több EKB-s tisztségviselő hangsúlyozta, hogy erre csak a maginfláció érdemi csökkenése esetén kerülhet sor. Erre azonban – ahogy a német példa is mutatja – még várni kell.

Az euróövezeti maginfláció alig csökken.

A júniusinál várhatóan már nem lesz magasabb az infláció Németországban, viszont a maginfláció a nyár folyamán új rekordokat érhet el, ami kényszerpályára küldi az EKB-t

– mondja Martin Ademmer, a Bloomberg Economics frankfurti közgazdásza.

A német statisztikai hivatal június 29-én teszi közzé az inflációs adatait, az eurózóna számait a következő nap publikálják.