Ha a következő 12 hónap során beüt az amerikai gazdaságban a recesszió – márpedig a Bloomberg felmérése szerint ez lesz –, akkor Joe Biden elnök annak mielőbbi bekövetkeztében reménykedhet. Az elmúlt évtizedek egy ciklust megért elnökei – Jimmy Carter, George H. W. Bush és Donald Trump – egyaránt a gazdasági lejtmenetek miatt bukták el az újrázásukat.

Joe Biden amerikai elnök – recessziót mielőbb!

A recessziót túlélő elnökök – köztük Richard Nixon, Ronald Reagan és George W. Bush – azonban mindannyian megnyerték a mandátumot második ciklusukra – utóbbi kettő földcsuszamlásszerű győzelmet aratott.

A Bloomberg elemzése szerint a kulcsfontosságú az időzítés. A kétciklusos elnökök viszonylag gyorsan túlestek a gazdasági visszaesés időszakán, az egyciklusosak esetén viszont a szavazók kedvezőtlen gazdasági klíma idején adták le a voksukat. A jelenlegi helyzetre alkalmazva ezeket a tapasztalatokat az jön ki, hogy Biden elnöknek érdeke lenne egy mielőbbi recesszió, hogy az elnökválasztási kampány a felpattanás időszakára essen.

„A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy az idei év második felére eső recesszió talán kevésbé lenne kártékony az elnök újraválasztása szempontjából, mint egy a jövő év első felében bekövetkező visszaesés”

– vélte a a hírügynökségnek nyilatkozó szakértő. Ugyanakkor az is világos, hogy az elnök rövid távon nem sok mindent tehet, hogy megfordítsa a gazdasági széljárást.

A Fed múlt szerdai kamatdöntését (nem változtattak az irányadó kamaton) követő hivatalos gazdasági előrejelzések szerint a visszaesés valószínűsége most kisebb, mint korábban. A 2023-as GDP-előrejelzések mediánja 0,4 százalékról 1 százalékra emelkedett, az erősebb fellendülés 2024–2025-ben indulhat be.

A kötvénykereskedők ugyanakkor úgy látják, hogy épp 2024-ben nő a recesszió valószínűsége.

Egy „átlagos” recesszió általában 10 hónapig tart, így egy viszonylag gyorsan bekövetkező és kisebb visszaesés Biden kezére játszhat.

Viszont a gyorsan bekövetkező, mély és elhúzódó esés nyomán az elnöknek ki kellene költöznie a Fehér Házból.

A Bloomberg által készített felmérés 65 százalékos valószínűséget ad a recesszió bekövetkeztének a következő 12 hónapban az egy évvel ezelőtti 31 után. A várakozások szerint azonban ezt követően megindulhat a fellendülés, amely elérheti a 2 százalékot. Ez történelmi léptékkel nézve nem valami sok, viszont arra elég lehet, hogy a demokraták megnyerjék a választásokat.

„A történet nem a gazdaság abszolút teljesítményéről, sokkal inkább az irányokról szól – kulcsfontosságú a választásokat hat hónappal megelőző időszak”

– véli Celinda Lake, aki Biden közvélemény-kutató stábjának tagja volt a 2020-as voksolás idején.

A republikánusok már meg is kezdték Biden gazdaságpolitikájának támadását. Felróják neki, hogy hagyta elszaladni az inflációt. Mike Pence volt alelnök fenyegető recesszióról beszélt a múlt héten, Donald Trump pedig jó egy éve hangoztatja, hogy az amerikai gazdaság már recesszióban van. Biden elnök védekezni igyekszik: „Amióta megválasztottak egyfolytában csak azt hallom, hogy recesszió lesz” – mondja. A vitát persze majd az adatok eldöntik – utólag.

Soha ne fogadj az USA ellen

Az elnök szerint az elmúlt három év kormányzati beruházásainak megvan az ereje ahhoz, hogy a következő 30 évben átformálják az országot – mondta szombaton Philadelphiában. A Wall Street Journalban megjelent írásában Biden az Egyesült Államok gazdasági erejét hangoztatta, az írás címét (Never Bet Against the American Economy – Soha ne fogadj az amerikai gazdaság ellen) Warren Buffettől kölcsönözte, aki szintén gyakran hangoztat hasonló nézeteket – persze nem aktuálpolitikai megfontolásokból. A cikkben az elnök nyíltan beszél a kockázatokról és az azokkal szembeni védelmi intézkedésekről.

Az úgynevezett nyomorindex, amelyet a munkanélküliségi ráta és az infláció alapján számolnak, várhatóan 2024 novemberére kezd csökkenni

– véli Joel Prakken, az S&P Global Market Intelligence amerikai gazdaságért felelős társvezetője. Úgy véli azonban, hogy ezek az adatok már nem érik el a választók ingerküszöbét. „Az infláció tolerálhatatlanul magas, a munkanélküliség fenntarthatatlanul alacsony. Ez a kombináció fájni fog, akármilyen címkét is aggatunk rá” – mondja.

Christopher Wleizen, a University of Texas politikai gazdaságtannal foglalkozó közgazdásza szerint

a szavazók rövidlátók, a távoli múlt nem érdekli őket, az viszont igen, hogy mi történt két évvel ezelőtt.

Ennek alapján Biden veszélyzónában van, akármikor is üt be a recesszió.