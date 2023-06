Hamarosan tovább bővülhet azoknak a köre Ukrajnában, akik mentesülnek a hadkötelesség alól – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál. A hatályos jogszabályok szerint az ország gazdasága és védelmi képessége szempontjából kritikus jelentőségű vállalkozásoknak joguk van alkalmazottjaik számára halasztást kérni a behívás alól. Ez hat hónappal késlelteti a mobilizálásukat.

Az IT-szakemberek is mentesülhetnek a mozgósítás alól Ukrajnában.

Fotó: AFP

A hatóságok legutóbb a mezőgazdaság számára kiemelten fontos vállalkozások körét bővítették ki. Ebbe a körbe tartoznak többek között az állattenyésztéssel foglalkozó vállalatok, valamint a termény- és vetőmag-beszállítók. Szintén változtak a gazdaságok nagyságára vonatkozó kritériumok, amelyek alapján törvényileg meghatározzák, hogy hány dolgozót köthet le az adott vállalkozás.

A legújabb sajtóhírek szerint azon munkálkodnak, hogy az infokommunikációs szektor (IT) területén dolgozó férfiak mozgósítását is elhalasszák, ugyanis ők fontos szerepet töltenek be az ország gazdaságának fellendítésében.

Az IT-szektor munkavállalóira egyelőre nem vonatkozik semmilyen formában a mobilizációs halasztás.

Ezt a kérdést a kormány a közeljövőben kívánja megoldani

– nyilatkozta Szerhij Szmetanko, a gazdasági minisztérium illetékes osztályának igazgatója.

Mindeddig az IT-cégekkel ideiglenes szerződéssel dolgozó egyes szakemberekre nem terjedt ki a halasztás. Ugyanakkor a kormányzat új megközelítéseken dolgozik, amelyek lehetővé teszik számukra is, hogy mentesüljenek a mozgósítás alól.