Az orosz–ukrán háború 471. napja – friss hírek

A Dnyeper folyón lévő kahovkai gát június 6-i megsemmisülése és tározójának víztelenítése miatt veszélybe került a zaporizzsja atomerőmű hűtőtava is – állítja a The Guardian által idézett francia nukleáris biztonsági szervezet. A párizsi székhelyű Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Intézet (IRSN) úgy érvel, hogy a tározó hiányában a hűtőmedencében lévő víz belső nyomása átszakíthatja a körülötte lévő gátat. A medence elvesztése nem lenne feltétlenül katasztrofális, mert szivattyúkkal bevonhatók más vízforrások is az erőmű nukleáris üzemanyagának olvadásának megakadályozására, de a biztonsági aggályok drámaian megnőnének.