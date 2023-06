Lítiumbányászatba kezd az Exxon Elsőre meglepőnek tűnhet, hogy az olaj- és gázipari óriás, az Exxon is már az elektromos járművek terjedésére készül, ezért ennek érdekében kiegészítendő a fosszilis üzemanyagokat, lítiumot is igyekszik bányászni. A texasi vállalat az ügyet ismerő források szerint Arkansasban vásárolt földet lítiumtermelés céljából. A cég szerint olajra még sokáig szükség lesz, de úgy gondolják, hogy a lítiumbányászatban is tudják hasznosítani a tapasztalataikat.