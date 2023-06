Az online biztonságról szóló törvényjavaslat módosításai hat hónapos börtönbüntetéssel fenyegetik Angliában és Walesben az olyan, pornográfiát ábrázoló kép vagy videó megosztását, illetve elkészítését, amelyet azzal a céllal manipuláltak szinte észrevehetetlen módon, hogy rossz színben tüntesse fel a rajta szereplő(ke)t (deepfake pornó). Ugyanez vonatkozik az olyan intim fotó vagy videó megosztására és elkészítésére is, amelynek létrehozását az ábrázolt személy nem engedélyezte (bosszúpornó).

Az intim felvételek beleegyezés nélküli megosztását és készítését is büntetik Angliában és Walesben.

Fotó: Shutterstock

A javaslat értelmében a büntetés két évre növelhető, ha a kép/videó megosztójának, illetve készítőjének bizonyíthatóan az a célja, hogy riadalmat okozzon, megalázza vagy zaklassa a másikat, illetve szexuális kielégülés céljából. Sőt, az utóbbi céljából képet megosztók akár a szexuális bűnözők nyilvántartásába is felvehetők.

A bosszúpornót 2015-ben már büntethetővé tették, de eddig az ügyészeknek bizonyítaniuk kellett az aljas szándékot. A kormány módosított törvényjavaslatáról június végén szavaznak a képviselők.

A deepfake pornográfia az elmúlt években egyre elterjedtebbé vált. Már létezik olyan weboldal, amely gyakorlatilag meztelenre vetkőzteti a nőket.

A BBC információi szerint a 18–34 éves korosztálybeli nők hetedét és a férfiak kilencedét fenyegették már intim képek megosztásával.

Nicole Jacobs, a családon belüli erőszak elleni fellépésért felelős biztos üdvözölte a változtatásokat, amelyekkel „felelősségre vonhatják az elkövetőket a bántalmazás ilyen alattomos formájáért”.

Ruth Davison, a Refuge nevű, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó jótékonysági szervezet vezetője pedig rámutatott, hogy az intim képekkel való visszaélések esetében „szánalmasan alacsony” az elítélési arány. Az online biztonságról szóló törvényjavaslat módosításai megkönnyítik a felelősségre vonást.

Mások azonban hangsúlyozták, hogy többet kell tenni a képi visszaélések teljes körű kezelése érdekében. Rani Govender, a National Society for the Prevention of Cruelty to Children, egy brit gyermekvédelmi jótékonysági szervezet vezetője szerint a lépés pozitív, de a nagy technológiai cégeket jobban felelősségre kellene vonni azokért a tartalmakért, amelyeket beengednek a platformjaikra.