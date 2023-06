A brazil elnök szerint ellehetetleníti az Európai Unió és a Mercosur latin-amerikai országcsoport közötti szabadkereskedelmi megállapodást Brüsszel legújabb javaslata, mert az „fenyegetést” jelent az országa számára. Luiz Inácio Lula da Silva pénteken beszélt erről a párizsi globális pénzügyi csúcstalálkozón.

A brazil elnök francia kollégájával a párizsi csúcson.

Fotó: AFP

A brazil államfő a megállapodáshoz csatolt uniós kiegészítésre utalt, amely fenntarthatósági és éghajlatváltozási kötelezettségvállalásokat tartalmaz, és szankciókat vezet be azokkal az országokkal szemben, amelyek nem tartják be a 2015-ös párizsi megállapodásban foglalt éghajlati célokat.

Kész vagyok arra, hogy megállapodásra jussunk, de ezzel az uniós kiegészítéssel ez nem lehetséges. Fenyegetést jelent egy stratégiai partner (Brazília) számára

– idézte a szavait a Reuters.

Brüsszel és a Mercosur – a Dél-amerikai Közös Piac – tagállamai, vagyis Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay szeretné, ha a megállapodás az idén megszületne. Ezt legutóbb Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is megerősítette, amikor a hónap elején Brazíliában és Argentínában járt. A Politico szerint kiváló politikai lehetőséget nyújt a megegyezésre, hogy július elsejétől Spanyolország és Brazília veszi át az EU, illetve a Mercosur soros elnöki tisztét, rengeteg azonban még az akadály mindkét oldalon.

Ursula von der Leyen a hónap elején járt Brazíliában és Argentínában.

Fotó: Evaristo Sa / AFP

Az egyezményen immár két évtizede dolgoznak, és a támogatói szerint a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás gyors gazdasági növekedéshez vezetne, mert eltűnne több mint négymilliárd euró értékű európai exportvám.

A környezetvédelmi aktivisták azonban attól tartanak, hogy a szerződés felgyorsítaná a latin-amerikai őserdők pusztítását,

és az aggodalmaikat még inkább alátámasztják a brazil elnök szavai, bár a Politico szerint előre tudni lehetett, hogy az új brüsszeli javaslatot nehéz lesz keresztülvinni.

Argentína osztja a brazil aggodalmakat. Von der Leyen látogatása során Alberto Fernández argentin elnök szerint is kiemelte a megállapodás „aszimmetriáit”. Utalt arra, hogy az EU szigorúbb környezetvédelmi előírásokat vezet be, miután a két fél 2019-ben lezárta a technikai tárgyalásokat, bár hangsúlyozta, hogy „nagyon boldog” lenne, ha még az idén aláírhatná a megállapodást.

Brüsszelben július 17–18-án látják vendégül a latin-amerikai vezetőket, és a csúcstalálkozó erősíti az arra irányuló várakozásokat, hogy a két fél konkrét „eredményeket” tudjon felmutatni – beleértve a kereskedelmi megállapodás felé tett előrelépést is.

Az EU jelenleg erősen lobbizik Latin-Amerika megnyerése érdekében: Brüsszel különösen az ukrajnai háború óta igyekszik geopolitikai szövetségeseket és új kereskedelmi partnereket találni. Járt a térségben Olaf Scholz német kancellár is.