Aki nem szereti a tömeget, annak mindenképpen megéri még a júniusi előszezonban ellátogatnia Horvátországba, egyelőre ugyanis nagy ívben elkerülik a tengerpartot a turisták, ez a bő egy hetes horvát körútunk tapasztalata.

Fotó: DENIS LOVROVIC / AFP

Makarska környékén elvétve lehetett turistával találkozni, magyarral pedig még kevésbé. Krk-sziget és Plitvice vidéke egy fokkal felkapottabbnak már tűnt, de ami talán igazán látványos volt, hogy mennyire megdrágult az élet déli szomszédunknál. Bár az kétségtelen, az üzemanyagárak jóval megfizethetőbbek, hiszen egy liter benzin néhány kúton az 500 forintot is alig súrolja, szemben az itthoni 570-580 forintos átlagárral, de az élelmiszerek, egyéb termékek, szolgáltatások esetében ilyen árelőny már nincs, sőt, épp fordítva.

Korántsem tapasztaltuk adriai tartózkodásunk alatt, amiről úton-útfelen lehet olvasni, azaz hogy a magyarok kedvenc tengerparti üdülőhelyen, Horvátországban az élet sokkal olcsóbb lenne mint idehaza. Talán az euró bevezetésének is köszönhető, hogy nem csak a tengerparton szálltak el az árak.

Számunkra is meglepő módon még a tengerparttól távol eső bosnyák határ mellett fekvő álmos kisváros, Korenica Konzumjában a magyarnál is horrorisztikusabb árakat találtunk: a kommersz horvát sörök, mint az Ozujsko vagy a Karlovacko is 1,5 eurónál, azaz 550 forintnál kezdődtek, az egyébként kiváló minőségű 100 grammos PIK felvágott pedig 3 euróba, 1100 forintba került, ami meg a hazai árviszonyok között is durvának számít.

De a krk-I Lidl-ben sem éreztünk olcsóságot, a Magyarországon éppen akciós 749 forintos Gouda sajtért 980 forintnyi eurót kértek el,

a krumpliért majd 500 forintot kilónként, vagy például a császárzsemléért meg 70 forintot, ami pontosan ugyanannyi, mint a hazai Lidl-ben. Ezek alapján tehát egy kisebb bevásárlásnál könnyen összejöhet a 15-20 ezer forintos számla, ami a magyar fogyasztóknak egyáltalán nem ismeretlen.

Ne nagyon álmodjunk 20 ezer forint alatti vacsoráról

Az éttermi árak nyugodtan számolhatunk hasonló összeggel, két fő esetén 50 eurós az átlag cech, ami automatikusan emelkedik 70 euróra, jócskán 20 ezer forint fölé, ha esetleg kirúgunk a hámból egy-egy desszerttel. Nagy átlagban az egyes ételek ára, mint a cevap vagy a pljeskavica 11-12 eurónál, kb. 4500 forintnál kezdődnek, a halas ételek persze ettől jóval drágábbak, egészen 35-40 euróig is felugorhatnak, ami aztán a végösszeget is igazán borsóssá teheti.

Drágultak a szállások, de spórolhatunk

A szállások terén nagyobb a szórás, azonban itt is jól látható a a drágulás: a jobb minőségű apartmanokert elő szezonban simán elkérnek a szállásadók 35-40 ezer forintot, ami még mindig alatta van az olasz szállás áraknak, de jelzi, a horvát tengerpart olcsósága ezen a téren is kezd eltűnni. Viszont azt is megtudtuk, van egy esélyünk, ha spórolni akarunk,

a legnépszerűbb szállásközvetítő oldal ugyanis 22 százalékot levesz a szállás kiadójától

tehát ennyivel kevesebbet is kifizethetünk, ha vállaljuk a kockázatot és közvetlenül felvesszük a kapcsolatot.

Fotó: DENIS LOVROVIC / AFP

Horvátországban nem olcsó az autópályadíj, de megér minden centet

A horvát utakról továbbra is szuperlativuszokban lehet beszélni, leszámítva néhány autópályaszakaszt, az embernek azaz érzése, hogy a horvátok úgy használják az aszfaltot, mint más a papírzsebkendőt, lényegében a legkisebb faluban is simább az útburkolat mint jónéhány egy-két számjegyű hazai főúton.

A horvátok ugyanakkor ennek meg is kérik az árát, hiába spórolunk egy kinti tartózkodás alatt több ezer forintot az üzemanyagon, ha közben az autópályadíjakon el is bukjuk a megtakarított összeget,

Split oda-vissza 20 ezer forint plusz költséget jelent. Jegyezzük meg azért, ennyiből idehaza fel éven át keresztül-kasul bejárhatjuk az egész országot.