Csökkenő reálbérek, zuhanó kiskereskedelmi forgalom Csehországban és Szlovákiában

Csehországéban és Szlovákiában is csökkentek a reálbérek, aminek a hatása megmutatkozik a kiskereskedelmi forgalom visszaesésében is. Északi szomszédunk most Csehországhoz képest egy fokkal jobban áll.

32 perce | Szerző: Hornyák Szabolcs

