Májusban 670 ezer új generációs autó kelt el Kínában a gyártók szakmai szervezetének (CPCA) előzetes összesítése szerint. A tölthető hibrideket, a villanyautókat és a hidrogénhajtású autókat összefogó kategóriában (NEV) ez 11 százalékkal élénkebb forgalmat jelent áprilishoz képest, és 59 százalékkal magasabbat a tavaly májusihoz viszonyítva.

Májusban magasan a BYD adta el a legtöbb autót az új generációs típusok között.

Fotó: NurPhoto / AFP

A piaci koncentráció egyelőre nem erősödik, a tizenegy, egyenként legalább tízezer NEV-autót értékesítő gyártók adták a teljes piaci forgalom 80,9 százalékát, szemben az előző hónapban kimutatott 81,1 százalékkal. Az első öt hónap mérlege 2,78 millió eladott NEV-autó, ez 46 százalékos éves növekménynek felel meg.

A májusi forgalom idei csúcs, s a CPCA előrejelzése szerint innen egyenes út vezet a 2023-as év 8,5 milliós NEV-értékesítési rekord megdöntéséhez. Tavaly 6,5 millió NEV-jármű kelt el, ez akkor 93 százalékos bővülés volt. A járműpiac teljes forgalmát 23,5 milliósra becsülik, így az új generációs autók részaránya a tavalyi 25 százalék után már elérheti a 36 százalékot a teljes forgalomban. De nem csak az NEV-vásárlók lehetnek boldogok Kínában,

a kommunista pártvezetés is elégedetten személheti, hogy a tizennegyedik ötéves tervben előirányzott célt határidő előtt teljesíteni tudták, azaz elérték a 15 milliomodik NEV eladását.

Az örömhírt Szun Feng-csun akadémikus, a Pekingi Technológiai Intézet professzora kürtölte világgá a Yutong e-buszgyártó hétfői ünnepségén mondott beszédében. A teljes átállás, a korszakváltás még rengeteg idő vesz igénybe, hiszen a 319 millió autót számláló kínai járműállományban az év elején még csak 4,1 százalékos volt a NEV-gépkocsik aránya.

A kínai NEV-piacot az európai és délkelet-ázsiai expanziójára készülő BYD uralja, a cég májusban csaknem 240 ezer NEV-járművet értékesített hazai földön, s ezzel az első öt hónap volumene átlépte az egymilliót. A cég a Weibo közösségi portálon

jelentette be új prémiummárkájának, a kimondhatatlan nevű Fangchengbaónak az elindítását. Szerencsére a cégért szimpla F-re fogják rövidíteni,

hiába, marketingszempontokat is figyelembe kellett venni a névadásnál, s nem mindenki van tisztában azzal, hogy a Fangchengbao leopárdot jelent kínaiul. S ha már leopárd, az F első autója is tankszerűnek ígérkezik a kémfotók alapján. A cég nem vacakol, a Mercedes G-osztály vevőkörének kínál alternatívát a 60–90 ezer dolláros árkategóriában. És szakértők szerint nem is indul esélytelenül.

Vang Csuan-fu, a BYD elnöke egy korábbi sajtóeseményen az új márkát a személyre szabott kategória képviselőjeként definiálta, amelynek minden egyes darabját a felhasználókkal közösen fogják kialakítani, ezzel exkluzivitást adva a járműveknek. A BYD YangWang nevű luxusmárkája már a piacon van, és mint az alábbi videóból is kiderül, az 1100 lőerős U8-as képes járni még a vízen is.

Ilyet még Elon Musk tisztán elektromos autókat gyártó Teslája sem tud, amely májusban 77 695 darab Model 3-ast és Model Y-t exportált, illetve adott el Kínában, ez csak 2,4 százalékkal több az áprilisinál, s jócskán elmarad a márciusi 88 ezres idei csúcstól. (Hivatalosan az exportra szánt mennyiséget is a Kínában eladott volumenhez csapják rejtélyes okból kifolyólag.)

A kínai árháborút kirobbantó Tesla ugyanakkor az első öt hónapban 382 859 autót adott el Kínában, ez 77,4 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi időszakét, igaz, akkor már tombolt a pandémia eddigi utolsó hulláma Kínában, s a lakásukba kényszerített embereknek kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, mint hogy szűk szabadidejükben a szalonokban a próbálgassák az autókat.

Messze nincs csúcsra pörgetve a sanghaji autógyár.

Fotó: AFP

A bázis tehát eleve alacsony volt, s az is tény, hogy azóta történt egy jelentős kapacitásbővítés az amerikai cég sanghaji Gigafactoryjában,

ahol évi egymillió villanyautót is le tudnának gyártani, ha lenne rá kereslet. Sanghajban jelenleg a ráncfelvarráson átesett, a korábbi változatnál valamivel hosszabb, sportosabb és elegánsabb belső kialakítású Model 3-as sorozatgyártására való felkészülés folyik, a Highland kódon futó projekt első kézzelfogható eredményeivel először szeptemberben találkozhatnak a szerencsés vásárlók a Tesla legfontosabb piacain. A kínai gazdaság lagymatag növekedési tempóját érzékelve

Peking azt tervezi, hogy valamilyen formában visszahozzák a NEV-autók vásárlásához éveken át nyújtott gáláns, de egyre csökkenő központi támogatást.

Ennek a kivezetését azzal indokolták, hogy a piac ezen szegmense már önállóan megáll a lábán, nem igényel pátyolgatást. A támogatás mértéke jármű-kategóriától függően 689 és 1836 dollár közé esett az utolsó időszakban. Az ingyenpénztől egyik napról a másikra megfosztott kínaiak ezt nem így gondolták, januártól a NEV-forgalom bezuhanásától a Tesla árcsökkentő akciója mentette meg a világ legnagyobb autópiacát.

Adómentességgel és állami támogatással terelnék a vásárlókat a szegmens felé.

Fotó: AFP

Az államtanács pénteki üléséről beszámoló kínai közmédia szerint Kína készen áll, hogy kiterjessze az elektromos járművek vásárlására vonatkozó ösztönzőket, ezért meghosszabbítja és optimalizálja az új energiahajtású járművek vásárlására vonatkozó adómentességeket. Itt arról van szó, hogy az új autókra vonatkozó általános 10 százalékos vásárlási illetékmentességet a NEV-ekre 2023 végéig meghosszabbítják.

Visszahozhatják és 2027 végéig fenntarthatják a 42,4 ezer dollárnál nem drágább elektromos autókhoz és tölthető hibridekhez adott állami támogatást, hogy lökést adjanak az átállásnak. A részletek kidolgozása folyamatban van – írja a Bloomberg.