Az osztrák gazdaság erőteljes növekedés után 2022 közepén stagflációba süppedt, de az enyhülő árnyomásnak és a nemzetközi fellendülésnek köszönhetően 2023 végére a feldolgozóipari termelés fellendülhet, és a gazdaság növekedésnek indulhat – állapítja meg két osztrák gazdaságkutató intézet, a Wifo és az IHS szerdán publikált legfrissebb növekedési prognózisában.

Fotó: Shutterstock

A Wifo (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) az idén 0,3, jövőre pedig 1,4 százalékos GDP-növekedésre számít Ausztriában.

Az IHS (Institut für Höhere Studien) szintén 1,4 százalékos GDP-növekedést vár 2024-re, az idén azonban a Wifo várakozásainál kissé optimistább, 0,5 százalékos bővülést tart valószínűnek.

Míg 2022-ben az élénk feldolgozóipari aktivitás jelentős mértékben hozzájárult a gazdasági növekedéshez, addig 2023-ban negatívba fordult a feldolgozóipar, és inkább visszavetette azt

– mondja Christian Glocker, a Wifo jelenlegi előrejelzésének egyik szerzője.

Az IHS prognózisa szerint az árnyomás enyhülésével és a nemzetközi konjunktúra élénkülésével a hazai termelés növekedése 2023 végére ismét felgyorsulhat. A következő évben az erőteljesen emelkedő reáljövedelmek pedig a lakossági fogyasztás növelésével járulnak hozzá a gazdaság teljesítményének növekedéséhez.

A fogyasztói árindex alapján az inflációs ráta várhatóan 7,5 százalék lesz az idén és 4,0 jövőre, vagyis a korábban jelzettnél lassabban enyhül.

A munkanélküliségi ráta az idén 6,5 százalékos, az előző évinél 0,2 százalékponttal magasabb lehet, illetve a jövő évi várható 6,3 százalékos ráta alapján a foglalkoztatás erőteljesnek mondható.

A magas maginfláció, valamint a népesség elöregedése és az energetikai átállás miatt az államháztartásokra nehezedő jövőbeli terhek fényében valószínűleg elkerülhetetlen a restriktív költségvetési politika – állapítja meg az IHS.

A Wifo is a feldolgozóipari teljesítmény gyengeségének tulajdonítja a 2022 közepe óta tartó gazdasági stagnálást, miközben a szolgáltatóipari szektor viszonylag jól teljesített. A gazdasági aktivitásban tapasztalható ilyen jellegű kettősség az idén is fennmarad, jövőre azonban már enyhül, és ennek köszönhetően meg is indul a növekedés.

A stagnálásnak tulajdoníthatóan a munkanélküliségi ráta az idén 0,1 százalékponttal emelkedik tavalyhoz képest

azzal együtt is, hogy a munkaerő-kínálat növekedésével a foglalkoztatás 1,0 százalékkal növekszik. A Wifo így az idén 6,4 százalékos munkanélküliségi rátára számít Ausztriában, jövőre pedig 6,1 százalékosra.

A Wifo a 2022-es 8,6 után az idén 7,4, jövőre pedig 3,5 százalékos inflációt vár. Az osztrák bruttó hazai termék 2020-ban 6,5 százalékkal csökkent, majd 2021-ben 4,6 százalékkal, 2022-ben 4,9 emelkedett.