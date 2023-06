Némi megkönnyebbülést jelent a második éve tartó megélhetési válság által sújtott fogyasztóknak, hogy júniusban immár az egymást követő harmadik hónapban csökkent az élelmiszerár-infláció az Egyesült Királyságban a Kantar piackutató kedden nyilvánosságra hozott adatai szerint.

A június 11-ével zárult négy hétben 16,5 százalékos élelmiszerár-inflációt mértek a májusi 17,2 százalék után. A leggyorsabban a tojás, a főzőszószok és a fagyasztott burgonyatermékek ára emelkedett.

– értékelte az adatot Fraser McKevitt, a Kantar illetékes vezetője. Hozzátette azonban, hogy a 16,5 százalék még mindig az elmúlt 15 év hatodik legmagasabb havi értéke. „Az árak emelkedése most a tavaly nyáron tapasztalthoz hasonló, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező hónapokban tovább kell csökkennie” – idézte a szavait a Reuters.

Több szupermarketlánc csökkentette az árait az utóbbi hetekben.

Az élelmiszerár-infláció enyhüléséről számolt be a piacvezető Tesco is.

A szupermarketlánc több más versenytársával együtt csökkentette jó néhány termék árát az utóbbi hetekben.

A brit kiskereskedelmi piacon ötödik helyen álló Morrisons hétfőn jelentette be, hogy átlagosan 25 százalékkal olcsóbban árusít 47-féle terméket, például darált húst, sonkát, paradicsomot és spenótot. Az ígéret szerint az új, alacsonyabb árak legalább nyolc hétig maradnak érvényben, és az akciózás a cégnek 26 millió fontjába kerül (egy font 437,8 forint.)

Rishi Sunak kormányfő egyik legfontosabb ígérete az volt, hogy 2023-ban megfelezi az inflációt, de ez egyelőre lehetetlen vállalkozásnak tűnik a tartósan magas élelmiszerárak miatt. A helyzet alakulását folyamatosan figyelemmel követi a jegybank is, mivel nagyban befolyásolja a Bank of England kamatpolitikáját.

A megélhetési válság miatt alapvetően megváltoztak a britek vásárlási szokásai, sokan kevesebbet költenek, olcsóbb termékeket választanak, egyszerűbb, kevesebb alapanyagokból álló ételeket főznek. A tartósan magas árak miatt – a Kantar adatai szerint – éves bázison így is 10,8 százalékkal nőttek az élelmiszerbolti eladások.

A hivatalos májusi inflációs adatot szerdán hozzák nyilvánosságra. A fogyasztói árak emelkedése 8,7 százalékos volt áprilisban, az élelmiszereké és italáruké 19,1 százalékos. Elemzők arra számítanak, hogy az infláció éves összevetésben 8,4 százalékra lassult májusban, a maginfláció azonban marad az áprilisi 6,8 százalékon.

További jó hír viszont, hogy a Lloyds Bank kedden közzétett jelentése szerint

a brit élelmiszeripari termelők 2016 óta először számoltak be költségeik csökkenéséről, mivel az alacsonyabb nyersanyag- és energiaárak és az olcsóbb szállítás ellensúlyozta a bérköltségek megugrását.

A gyártók bérköltségei ugyan az átlagnál több mint kétszer gyorsabban emelkedtek, de az ENSZ élelmiszerár-indexével mért nyersanyagárak 21 százalékkal voltak alacsonyabbak az egy évvel ezelőttinél.

Eltart még egy ideig, mire az eredményt a boltok árcéduláin is látjuk. Ez részben a gyártók és a kiskereskedők közötti szerződések hosszú távú jellegének, valamint a termelési lánc szélesebb szegmenseinek következménye

– értékelt Annabel Finlay, a Lloyds Bank ügyvezető igazgatója. A bank jelentése az S&P beszerzésimenedzser-index mintegy 1300 vállalatra vonatkozó adatainak elemzésén alapul.