Az Amazon 2030-ra 26 milliárd dollárra kívánja emelni az indiai befektetéseit – írja a Reuters. A vállalat pénteki bejelentése szerint a lépés 6,5 milliárd dolláros pluszt jelent az új tervezett befektetéseken felül. A hír azt követően látott napvilágot, hogy Andy Jassy vezérigazgató tárgyalt Narendra Modi miniszterelnökkel az Egyesült Államokban.

Indiában erősít az Amazon

Lehetett már sejteni, mire szánják a pénzt

A további befektetések céljáról Andy Jassy nem árult el részleteket, de a hírügynökség felidézi, hogy a múlt hónapban az Amazon felhőalapú számítástechnikai egysége, az Amazon Web Services (AWS) jelezte, hogy hogy 2030 végéig 1,06 ezer milliárd rúpiát (12,9 milliárd dollárt) fektet be az országban.

Az is ismert már, hogy az Amazon már közzétett egy 6,5 milliárd dolláros befektetési tervet, főként az e-kereskedelmi üzletágának fellendítése érdekében. Ez az üzletága a Walmart Flipkart és a milliárdos Mukesh Ambani Reliance Retail cégével versenyez. A fentiek szerint pedig a most lekötött új beruházási összeg is körülbelül éppen további 6,5 milliárd dollár.

Sok fontos céget felkeresett az indiai miniszterelnök

Az e-kereskedelmi óriás Narendra Modi útja során bejelentett befektetése más cégeket is megerősít, köztük az amerikai félvezető szerszámgyártó Applied Materialst és a Micron Technology memóriachip-céget, amelyek kötelezettséget vállaltak az indiai miniszterelnök állami látogatása során – következtet a Reuters.

Modi és Jassy az indiai startupok támogatásáról, munkahelyteremtésről, az export lehetővé tételéről, a digitalizálásról, valamint a magánszemélyek és a kisvállalkozások globális versenyben való részvételéről beszélt az Amazon blogbejegyzése szerint.

Washingtoni útja utolsó napján Narendra Modi találkozott amerikai és indiai technológiai vezetőkkel, köztük az Apple AAPL.O-jával, Tim Cookkal, a Google Pichai-jával és a Microsoft MSFT.O-jával, Satya Nadellával. Azza fordult a globális vállalatokhoz, hogy legyenek partnerek „Make in India”-ban.