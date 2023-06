Két energiatárolókat és akkumulátorokat gyártó kínai cég jelentős befektetéseket fontolgat Vietnámban, amelyeknek az összértéke akár egymilliárd dollárt is meghaladhatja a Reuters iparági és kormányzati forrásai szerint.

Az ország egyre népszerűbb a kínai befektetők körében, hiszen globális exportközponttá vált a szabadkereskedelmi megállapodásoknak és az olcsó munkaerőnek köszönhetően.

A 2019-ben alapított, hsziameni székhelyű Hithium Energy Storage Technology stratup, amely Európában és az Egyesült Államokban is terjeszkedik, Vietnámban pedig tárgyalásokat folytat 900 millió dolláros költséggel egy üzem megépítéséről. Ha ilyen összegben állapodnak meg végül, akkor

a cég válik az egyik legnagyobb külföldi befektetővé Vietnámban,

de források szerint az üzlet értéke mindenképpen eléri legalább a félmilliárd dollárt. A Hithium közleményében csak annyit reagált, hogy nincs megállapodáshoz közeli szerződése, de az év végére a jelenlegi 15 gigawattról 70 gigawattra növeli a termelési kapacitását.

A másik kínai cég a Growatt New Energy, amely egyelőre csak bérel üzemet Vietnámban, és egy belső forrás szerint mintegy 300 millió dollárt tervez befektetni egy 15 hektár ipari terület megszerzésére, hogy új gyárat építsen. A Growatt akkumulátor-rendszereket és energiatároló invertereket gyárt.

Az exportlehetőségek mellett Vietnám azért is vonzó célpont, mert az ország maga is bővülő piac a megújuló energiaforrások számára. A részben a klímaváltozás miatt növekvő igényeket nem tudja kielégíteni a meglévő energiahálózat, így gyakoriak az áramkimaradások. A parlament azonban még nem fogadta el azt a törvényt, amely lehetővé tenné energiatárolók alkalmazását a hálózat erősítése érdekében.

A Hithium, amely jelenleg nincs jelen Vietnámban, helyhez kötött energiatároló termékek gyártására szakosodott, beleértve a cellákat és nagyobb tárolókat, amelyek segítenek a nap- vagy szélerőművekből származó időszakos energiaellátás kezelésében.

A Reuters a hírrel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a Precedence Research becslései szerint a

globális energiatárolási piac értéke a 2021-es alig több mint 31 milliárd dollárról az évtized végére nagyjából 224 milliárd dollárra ugrik majd.

A piac legfőbb szereplői jelenleg a Tesla, a Panasonic és a Philips.