Az utóbbi húsz évben egyre nagyobb népszerűségre tettek szert a magánlakásokban megnyitott éttermek. A hobbiból főző, lelkes amatőrökkel indult vacsoraklubok mozgalmát ma már rentábilis befektetésként tartják azok is, akik saját tőkével ugyan nem rendelkeznek, de vendéglátóhelyet nyitnának. Ráadásul így nem kell a működtetéssel és a fenntartás nehézségeivel szembesülniük.

Fotó: Oneinchpunch

A lakáséttermek legfőbb vonzereje az exkluzivitás, ahol a vendégek akár profi Michelin-csillagos séfekkel is találkozhatnak. A gasztronómiai élvezetek iránt érdeklődők is egyre többen választják ezeket a privát magánlakásokban működő helyszíneket, ahova csak meghívás alapján lehet eljutni. A helyek gazdag programválasztékával pedig még több potenciális vendéget tudnak elérni. Vannak kifejezetten ételspecifikus rendezvények, ahol a mexikói konyhától az olasz tésztákig különleges menüsorral készül a hely.

A lényeg, hogy jó hangulatban, otthonosan érezze magát mindenki, aki baráti társaságával itt tölti az estéjét. Ráadásul a vendéglátó legtöbbször maga a séf, akivel személyesen is lehet találkozni miközben felejthetetlen kulináris élményt biztosít a vacsorán résztvevőknek.

A lakáséttermek már Magyarországon is egyre jobban elterjedtek. Budapesten közel egy tucat privát lakásban kialakított étterem van, ahova még külföldről is érkeznek vendégek. A Balaton-felvidéken pedig már évek óta léteznek magánházakban kialakított alkalmi vendéglátóhelyek. Talán az egyik legérdekesebb privát étterem Szegeden található, ahol terepasztalok között nemcsak ehetnek a vendégek, hanem játszhatnak is a vasútmodellekkel.

Kuba a lakáséttermek szülőhazája

Fidel Castro uralomra jutásától, 1959-től a kommunista vezetés betiltotta a magántulajdonban lévő vendéglőket. A gazdasági embargó sújtotta ország áramellátása napi 15 órán át akadozott, üzemanyag nem volt, az emberek a szó szoros értelemben éheztek. A parkokban zöldségeket ültettek, az állatkertben a pávákat ellopták és megették. A mindennapi túlélési praktikák egyike a titokban működő paladarok, vagy más néven gerilla éttermek voltak.

Ezek a pár asztalos otthoni kifőzdék a 2010-es évektől szigorú szabályozással ugyan, de legálisan működhettek.

A világ többi részén „a nyiss otthonodban éttermet” mozgalom is ebben az időben indult, bár más indíttatásból, és a gazdasági háttér is különbözött a szocialista régióétól.

A kulinária mint új trend, talán az angol Jamie Oliver BBC-műsorával indult, aki a főzést úgy ismertette meg a nem éppen konyhaművészetéről híres szigetország fiataljaival, mintha a világ legegyszerűbb dolga lenne egy steaket megsütni és egy vinaigrette öntetes salátát készíteni. A műsor összehozta a baráti társaságokat, Az emberek az estéiket elkezdték az otthonukban tölteni, ahova meghívták az ismerőseiket, és közösen főztek. Ezek a négy-öt órás együttlétek olyan élményt adtak mindenkinek, hogy páran üzleti lehetőséget láttak a megszokottól eltérő sajátos hangulatú helyek megnyitásában.

Miért érdemes lakáséttermet nyitni?

Először is könnyebben kiszámítható a kiadás és a bevétel, hiszen konkrét időpontokban meghirdetett estéken, limitált vendéggel számolnak a helyek. Általában 12-20 személyre tervezik az egyes programokat. Az ételek alapanyagait kikalkulálni is könnyebb, hiszen nem kell maradékkal számolni. Csak fix napokon működnek, így nincs holtidő, amikor üresen kong a hely.

Az állandó személyzet kis létszámú, legtöbbször maguk a tulajdonosok fogadják a vendégeket, de a nyitvatartási napokon alkalmi személyzettel bővülhet a hely, akik besegítenek a felszolgálásban. Az ételsorok összeállításánál az évszak az irányadó a legtöbb esetben. Az italválaszték is tervezhető egy meghirdetett vacsoránál. Néhány lakásétterem a menüsor minden egyes fogásaihoz külön tájjellegű borválasztékot is kínál. Az ünnepi események szervezésénél pedig előzetesen egyezteti a hely a vendégek speciális italkérését.

Vannak kis létszámra berendezkedett meghitt otthonok, ahol igazán a kísérletezés és az új ételek kipróbálása a cél. A kifinomultabb ízekre és élményekre vágyók is megtalálják a saját konyhájukat, ahol az elegáns enteriőr és a Michelin-csillagos szintű ételválaszték együttesen adja a tökéletes este élményét. Ez utóbbiak már komolyabb tőkeberuházást igényelnek, és sokkal tudatosabb koncepcióval, a klasszikus éttermek és a rendezvényszervezés kombinációjával működnek.

Milyen árakkal lehet számolni egy lakásétteremben?

Az egyszerűbb privát helyek hasonló árat kérnek el a meghívott vendégeiktől, mint ha egy étteremben vacsoráznának. Az elegánsabb és mindenre odafigyelő, igazi luxusélményt nyújtó lakáséttermek árai már szélesebb skálán mozognak.

Az alapdíj a legtöbb helyen 25 ezer forinttól indul, de a tematikus négyfogásos ételválasztékot és hat prémiumitalt kínáló program 35 ezer forintos ára is megfizethető, főleg úgy, hogy egy sommelier is bevezet mindenkit az estén kóstolt alkoholok világába.

A különlegesebb, hat fogást kínáló menüsorok esetében a kulinária magasabb szintjét élvezheti a vendég nagyjából 45 ezer forintért. Ezeknek az ételeknek az alapanyagai garantáltan helyi termelőktől származnak, és a kisebb pincészetek borválasztékát kínálják az ételhez.

Az éttermen kívüli gerillaétkezés azonban többről szól. Az új trend, a lakásétterem valahol lázadás a klasszikus egységízű vendéglátással szemben. A jó alapanyagok, a séf szakértelmének elismerése, a gasztronómia világának megismerése és mindenekelőtt az ételek igazán finom ízéről szól.