Katar szuverén vagyonalapja, a katari befektetési ügynökség (QIA) mintegy 5 százalékos részesedést vásárol a csipgyártó berendezéseket készítő japán vállalatban, a Kokusai Electricben. A közel-keleti ország várhatóan hosszú távú befektető lesz, az üzlet értékét több tízmilliárd jen (1 jen közel 142 dollár) becsülik – írja a Nikkei Asia.

Fotó: Shutterstock

A QIA a világ legnagyobb szuverén vagyonalapjai közé tartozik, becsült teljes vagyona 445 milliárd dollár. 2005-ben hozták létre azzal a céllal, hogy Doha nevében pénzeszközöket fektessen be. A befektetési körét kiterjesztette a pénzügyekre, a sportra, a technológiára és más területekre is. Szingapúrban 2021-ben nyitott irodát, hogy üzleteket keressen Ázsiában, a többi között Japánban. Az olajban és gázban gazdag országok bevétele jelentősen megugrott az orosz–ukrán háború kirobbanását követő energiaválságban, így

a közel-keleti szuverén vagyonalapok is egyre szívesebben költekeznek.

Tavaly Európában és az Egyesült Államokban 51,6 milliárd ruháztak be, amely duplája az előző évinek a Global SWF piackutató cég szerint. Az arab monarchiák pedig egyre több területen fektetnek be, például a szaúdiak a videójáték-iparban terjeszkednek. Akadtak melléfogások is, például a katari vagyonalap volt a Credit Suisse második legnagyobb részvényese és több száz millió dollárt bukott azon, hogy a UBS állami ukázra felvásárolta kisebb riválisát, emiatt pedig jogi lépéseket fontolgatnak.

Az elemzők szerint a csipgyártó berendezések iránti kereslet várhatóan felfut a következő években, mivel a geopolitikai feszültségek miatt egyre több ország területén épülnek félvezetőgyárak. Ehhez kapcsolódik, hogy az elektromos járművek terjedése is kedvez az iparágnak, ugyanis egy villanyautó működéséhez akár 3 ezer csip is szükséges, míg a belső égésű luxusautókhoz csak 150 kell. A közel-keleti országok igyekeznek csökkenteni függőségüket az energiahordozók exportjától, így a jövőben még több befektetésre lehet számítani.