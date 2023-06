Japán attól tart, hogy a Fülöp-szigetek nem elég erős ahhoz, hogy a szomszédjaival együtt megvédje a japán szigetvilágtól Indonéziáig húzódó szigetláncot egy lehetséges kínai támadás esetén. A térség országai és az Egyesült Államok is egyre jobban tartanak attól, hogy Kína offenzívát indít Tajvan ellen, közben pedig a kizárólagos ellenőrzése alá vonja a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalának egy részét.

Japán szorosabbra fűzi a katonai együttműködését a Fülöp-szigetekkel.

Fotó: Shutterstock

A Fülöp-szigeteket és Tajvant elválasztó vízi folyosó a tengeri kereskedelem ütőere. Itt haladnak át a Csendes-óceán nyugati része és a vitatott jogállású Dél-kínai-tenger között közlekedő hajók. Az átmenő forgalom zavartalan működése az egész világ, még Magyarország érdeke is.

Éppen ezért Tokió a szomszéd államoknak katonai segítséget ajánl. A helyzet komolyságát mutatja, hogy Japán a második világháború után évtizedekig olyannyira pacifista álláspontot képviselt, hogy még a saját biztonságát is nagyrészt az Egyesült Államokra bízta. Tavaly azonban ez megváltozott Kína egyre erőteljesebb fenyegetése miatt: fegyverkezésbe és a hadsereg fejlesztésébe kezdett. Japán, amerikai és Fülöp-szigeteki nemzetbiztonsági tanácsadók pedig pénteken egyeztettek a Dél-kínai-tenger, a Kelet-kínai-tenger, valamint Észak-Korea tekintetében.

A japánok jelenleg azt mérlegelik, hogy milyen katonai eszközöket adjanak át. Bennfentesek szerint ezek közt lesznek tengeri radarok is. Az viszont már most biztos, hogy halált okozó fegyvereket nem küldenek, mert azt jogszabály tiltja. Katsutoshi Kawano, a Japán Önvédelmi Erők vezérkar volt admirálisa viszont már azt pedzegette a Reutersnek, hogy a katonai segély folyamatosan bővül, és reményei szerint halálos fegyverekre is kiterjed majd.

Természetesen a japánok is elvárnak a szigetállamtól valamilyen ellenszolgáltatást azon túl, hogy egy esetleges kínai támadás visszaverésében is részt venne. A Reuters információi szerint a japán vezetés hozzáférést szeretne kapni Manila katonai bázisaihoz, hogy ezzel segítsék a vadászgépeik Dél-kínai-tengeren való járőrözését.

Szakértők szerint a két ország együttműködése akár egy kölcsönös hozzáférési megállapodásban is kicsúcsosodhat, aminek értelmében az államok a haderejüket egymás területén is bevethetnék.