Az EU által okozott valamennyi üvegházhatású gáz kibocsátását számításba kell venni, beleértve a kereskedelemből, a nemzetközi légi közlekedésből és a hajózásból származót is. Ez azért is fontos, mert az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy vezető szerepet töltsön be a klímasemlegességre való átállásban