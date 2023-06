Vietnám gazdasága éves szinten a vártnál nagyobb mértékben, 4,14 százalékkal nőtt a júniussal véget ért második negyedévben. A tempó jócskán elmarad az előző év azonos időszakában mért 7,83 százaléktól, de legalább jobb az első negyedéves eredménynél – derül ki a vietnámi statisztikai hivatal előzetes adataiból. A mezőgazdaság 3,25 százalékkal, az ipar 2,5 százalékkal, a szolgáltatási szektor 6,11 százalékkal lendült fel.

Fotó: Nhac Nguyen / AFP

A kormány számításai szerint a gazdaság idén 6,5 százalék körüli mértékben bővülhet, ami elmarad tavaly 8,02 százalékos évtizedes csúcsértéktől, de így is kenterbe ver több európai országot. Az előzetes adatok szerint júniusban az infláció 2 százalékra lassult éves szinten a májusi 2,33 százalékról míg a kiskereskedelmi forgalom 6,54 százalékkal nőtt, a maginfláció pedig 4,33 százalékra mérséklődött a nyár első hónapjában. Az export júniusban 11,4 százalékkal esett vissza az előző év azonos hónapjához képest, míg az import 16,9 százalékkal zsugorodott.

A kivitel és a behozatal jelentős csökkenése azzal magyarázható, hogy a globális kereslet gyengülése miatt a feldolgozóipari központnak számító délkelet-ázsiai ország kevesebb elektronikai terméket, például okostelefont tud exportálni. Az elemzők szerint Vietnám a világ legnyitottabb gazdaságai közé tartozik, ezért a gyenge külső kereslet megviseli a közel 99,5 milliós országot. Az eladósodott ingatlanszektornak pedig nem tett jót a hitelezési feltételek szigorodása.

Az ázsiai ország központi bankja idén többször is kamatot csökkentett a likviditás növelése és a gazdasági növekedés támogatása érdekében. (Az alapkamat 4,50 százalékon áll.) Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a tavaly indított korrupcióellenes kampány a beruházásokat is visszafogja. Vietnám az elmúlt években szépen fejlődött, a regionális versenytársainál több és előnyösebb szabadkereskedelmi megállapodással felvértezve – és gyakran a kínai munkabérektől is elmaradó fizetésekkel – egyre nagyobb arányban csábítja a nagyvállalatok gyárait az országba.

Hanoi az utóbbi években abból is profitál, hogy Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi háborúja miatt a nyugati cégek termelésük egyre nagyobb részét hozzák el Kínából, Vietnám pedig népszerű célpont lett India és Thaiföld mellett. Az országnak más adottságai is kedvezők, például a föld második legnagyobb ritkaföldfém-készletével rendelkezik, így a szakértők szerint ritka szép jövő várhat rá.