Kiálltak Ukrajna támogatása mellett a Bukaresti Kilencek

Kiálltak Ukrajna további töretlen támogatása mellett a Bukaresti Kilencek (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, Románia, Litvánia, Lettország, Észtország és Bulgária) államfői kedden Pozsonyban tartott találkozójukon.

Fotó: Alex Halada / AFP

A szlovák fővárosban rendezett tanácskozás központi témái az Ukrajnában zajló konfliktus és annak következményei, illetve ennek összefüggésében a közép-európai régiót érintő biztonsági kérdések voltak. A találkozó után tartott közös sajtótájékoztatón a fórum résztvevői

kinyilvánították szándékukat Ukrajna további támogatása mellett, hangsúlyozták az ezzel kapcsolatos közös álláspont fenntartásának fontosságát, valamint a NATO keleti szárnya megerősítésének szükségességét,

az utóbbival összefüggésben pedig felvetették a tagországok védelmi kiadásai emelésének lehetőségét is.

Zuzana Caputová szlovák államfő, a találkozó házigazdája a közös sajtótájékoztatón azt állította, hogy viszonylag jól sikerült elviselni az ukrajnai háború kezdete után kialakult energiaválságot, és már kezd mérséklődni az infláció, ami annak köszönhető, hogy sikerült megőrizni az egységet.

Hozzátette, hogy az egységes álláspont fenntartása a továbbiakban is nagyon fontos.

E megállapításban a szlovák elnök szavai szerint a találkozó minden résztvevője egyetértett.

Andrzej Duda lengyel államfő, aki produktívnak nevezte a találkozót, úgy vélekedett, hogy ki kell tartani azon álláspont mellett, hogy Oroszországnak anyagi jóvátételt kell majd fizetnie a háború következményeiért, és felelősségre kell vonni a konfliktusért felelős orosz vezetőket is. Duda szerint emelni kell a NATO-tagországokban a védelemre költött anyagi források mértékét.

A NATO-n belül a védelmi kiadásokra megszabott 2 százaléknyi GDP-nek nem a felső határnak, hanem a küszöbnek kell lennie

– jelentette ki Duda.

Klaus Iohannis román államfő beszédében azt állította, hogy Oroszország továbbra is a legnagyobb veszélyforrás Európa számára, és emiatt erősíteni kell a NATO keleti szárnyának védelmét, valamint támogatni kell a háború közelében lévő (nem NATO-tag) országok fegyveres védelmi lehetőségeinek erősítését is.

A B9-eknek továbbra is készen kell állniuk a humanitárius segítségnyújtásra

– nyilatkozta a találkozó után Novák Katalin, hozzátéve, hogy a B9-eknek jelen kell lenniük Ukrajnában a háború utáni újjáépítés során és az után is.

A köztársasági elnök kiemelte, hogy Magyarország a háború kezdete óta kétmillió menekültet fogadott Ukrajnából.

Szintén részt vett a tanácskozáson Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is, aki a rendezvény megnyitóján mondott köszöntőjében a NATO júliusban esedékes vilniusi találkozójával kapcsolatban úgy vélekedett, hogy ott olyan megegyezés születik a részt vevő országok részéről, amellyel tovább emelik majd az Ukrajnának nyújtott támogatásokat oly módon, hogy az ország elérhesse az észak-atlanti szövetség sztenderdjeit.

A pozsonyi találkozó résztvevői az általuk elfogadott zárónyilatkozatban leszögezték, hogy megerősítik töretlen támogatásukat Ukrajna függetlensége és a nemzetközileg elismert határok szerinti területi egysége irányában, mivel

egyedül ez az út vezet ahhoz, hogy Európában sikerüljön újrateremteni a békét és a szabályokon alapuló rendet.

A zárónyilatkozatban azt is megfogalmazták, hogy továbbra is fenn kívánják tartani az Oroszországra irányuló nemzetközi nyomásgyakorlást szankciók formájában is.

A Bukaresti Kilenceket a NATO keleti szárnyához tartozó országok alkotják, a csoportosulás néhány éve Lengyelország és Románia kezdeményezésére jött létre. A keddi, pozsonyi volt a csoport tagjainak nyolcadik találkozója.