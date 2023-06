A horvát vasutak állapota az elmúlt évtizedekben nagyon leromlott. A járművek korszerűtlenek, a sínpályák jelentős része pedig rég megérett a cserére. Mindez talán a folyamatosan növekedő menetidőn érezhető a legjobban.

Fotó: Patryk Kosmider

A Belgrád–Zágráb vasútvonal horvátországi szakaszát 1968-ban például a vonatok még 2,5 óra alatt teljesítették, most viszont már 4,5 óráig tart az út. Éppen ezért a kormány 2019-ben bejelentette, hogy a következő 10 év a vasútfejlesztés évtizede lesz.

Uniós forrásokból fejlesztenek

Azóta több felújítási projekt is megkezdődött és néhány új vonat is megjelent a horvát síneken. Hamarosan viszont újabb löketet kaphat a horvát vasút, Brüsszel ugyanis az európai közlekedésfejlesztési stratégia, az úgynevezett CEF program részeként három tervet is jóváhagyott. A legnagyobb összeget, több mint 245 millió eurót egy kétvágányú vasút építésére szánják, amivel a fővárostól keletre található településeket vonnák be az agglomerációs közlekedésbe egészen Kutenyáig (Kutina).

A másik projekt az előzetes tervdokumentáció elkészítésének finanszírozása és egy új, kétvágányú villamosított vasútvonal megépítéséhez szükséges helyszíni engedélyének megszerzése 72 kilométer hosszan Károlyváros (Karlovac) és Fiume (Rijeka) között. Erre 4,93 millió eurót különítettek el. Az említett új sínpár építése azért fontos, mert a két város között meglévő, jelenleg is használt nyomvonal még az Osztrák-Magyar Monarchia idejében lett kialakítva és nagyon nehéz, hegyi terepen fut végig. Azóta viszont

a megváltozott terepviszonyok lehetővé tették egy völgyvasút megépítését, ami felére csökkentené a menetidőt a Fiumei és Zágráb között.

A harmadik uniós projekt az eszéki folyami kikötő déli partjának rekonstrukciójára vonatkozik, ahol 1,7 millió euróból az iparvágányokat építik majd újjá.

Horvát síneken horvát szerelvények

A hamarosan induló fejlesztésekkel párhuzamosan két éve zajlik a Kőrös (Krizevci) és a magyar határ közötti vasúti pálya felújítása. A szakasz a tervek szerint a nyár végére készül el és alkalmas lesz majd az óránként 160 kilométeres sebességre is. Az új pályákon ráadásul új vonatok is közlekednek majd.

Egy korábbi, 85 százalékban az Európai Bizottság által finanszírozott 119,3 millió eurós fejlesztési csomag keretében a Horvát Vasutak (HŽ) 21 új elektromos motorvonatot szerez be, amihez az önrészt a Horvát Újjáépítési és Fejlesztési Bank (HBOR) kölcsönéből fedezik. Az új vonatokat a horvát Končar vállalat építi, aki 2011-óta fejleszti, 75 méter hosszú, alacsony padlós HŽ 6112 típusú szerelvényeit.

Az alacsony padlós, energiatakarékos és kényelmes HZ 6112-esek nagy népszerűségnek örvendenek.

Fotó: Shutterstock

Az új megrendelés értelmében a vállalat 11 az elővárosi forgalom igényeire szabott verziót és 10 regionális közlekedésre igazított szerelvényt gyárt le 2024-ig. Az elővárosi vonatokban 130 ülőhely lesz, ám az állóhelyekkel együtt mintegy 500 főt is be tudnak majd fogadni. Az egyterű, teljes egészében átjárható vonatok regionális verziója 240 fő részére biztosít majd ülőhelyet, de szükség esetén 400 utast is tud majd szállítani 160 km per órás sebességgel.

A 6112-eseket 25 kilowattos ipari frekvenciájú váltakozó áramú vasúti vontatási rendszer működtetti, ezért alkalmasak lehetnek akár a magyarországi átjárásra is.