Már a fehéroroszok védelmi képességeit is teszteli az ukrán hadsereg

Fehérorosz háborúspecialista nyújt támogatást Ukrajnának A World of Tanks, a World of Warships és a World of Warplanes számítógépes játékok fejlesztője segít a gátrobbantás károsultjainak. A fehérorosz gyökerű cég már többször elhatárolódott a háborútól, és kiállt Ukrajna mellett.