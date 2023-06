A helyzetet jól mutatja, hogy még az ukrajnai háborúban elhunyt Wagner-zsoldosok özvegyei is a bankókért állnak sorba, azaz a „kártérítést” készpénzben kapják. Általában,

a fel nem vett bérükön felül fejenként ötmillió rubelt, azaz valamivel több, mint 20 millió forintot kapnak a fronton életüket vesztő zsoldosok feleségei, a legtöbbször sporttáskákban, illetve zacskókban.

Az asszonyoknak az ország több pontjára el kell utazniuk, és részletekben kapják meg „járandóságukat”. Emellett még arra is felszólítják őket, hogy csak a keresztnevüket használják, és kerüljék a pénz banki befizetését. Emellett az egyik özvegy – Okszana –, a Bloombergnek azt is elmondta, hogy semmilyen dokumentumot nem kapnak a pénzhez. Ugyanakkor tény, hogy hiánytalanul megkapta az összeget, és már vettek is belőle egy lakást.

Fotó: Shutterstock

Összességében tehát nyomon követhetetlen, hogy az utcára kikerülő tetemes mennyiségű készpénz honnan származik,

az Egyesült Államok becslése szerint a mintegy 50 ezer zsoldos egy részének halála jelentősen felpörgette az oroszországi készpénzhasználatot. Emellett Putyin elnök mozgósításról szóló szeptemberi bejelentése is önmagában 2200 milliárd rubel halmozott készpénzkidást okozott a költségvetésnek – vélik a Bloomberg közgazdászai.

A külkereskedelemben is hódít a készpénz: a banki tranzakciókra vonatkozó korlátozások is erre terelik a feleket, és Ukrajna megszállt részein is a saját valuta bevezetése szinte kizárólag a készpénzhasználatra vonatkozik, a többi lehetőség ugyanis igen korlátozott. Közben teljesen más a helyzet idehaza. Magyarországon mélyrepülésben van a készpénzhasználat.

Maga Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport vezetője sem titkolta a kifizetéseket. Azt mondta, a harcosok minden összeget „fekete készpénzben” kapnak. Hangsúlyozta azt is, hogy a felszabadított rabok elégedettek, és akár életükkel is hajlandók fizetni a „zsoldjukért”.

Kedvezőtlen fordulat

A Bloomberg Economics közgazdászai szerint a készpénzhasználat ugrásszerű növekedése sok káros változásra utal.

Csökken a helyi bankokba vetett bizalom, a magas infláció időszakában az otthon tartott pénz folyamatosan veszíti el az értékét, szinte bizonyosan vonzza az adózási fegyelem csökkenését és a feketegazdaság részarányának növekedését is.

Emellett, miután Putyin nem rendelt el kiadásstopot a háborús erőfeszítésekre, a pénzforgalom legnagyobb részéért sem igazi szakemberek felelnek. A kassza kulcsa most Szergej Belov katonatiszt nyakában lóg, az ő felelőssége a fronton lévő csapatok finanszírozása.

Az orosz jegybank közben – nyilvánvalóan nagy részben politikai nyomásra is –, igyekszik nyugtatni a közvéleményt: a készpénzhasználat megnövekedéséért a frissen annektált területeket teszik felelőssé. Emellett arra is emlékeztetnek, hogy a közszférában is sokszor szinte egy összegben, készpénzben veszik fel a fizetésüket az alkalmazottak, az állam hiába utal bankszámlára.

Fotó: Shutterstock

A helyzet most erősen eltér az 1990-es évekre jellemzőtől, amikor az adóelkerülés szándékával adták fizetésük egy részét készpénzben az alkalmazottaiknak a munkáltatók – mondta Oleg Vjungin, a központi bank és a pénzügyminisztérium egykori tisztviselője. Látni kell, hogy azóta az adók nem emelkedtek, így egyértelműen a háború miatt került fókuszba a készpénz – hangsúlyozta.

A forgalomban lévő készpénz menyisége tíz hónapja szinte töretlenül emelkedik, a jegybanki adatok szerint már 1400 milliárd rubellel meghaladja a 2022 márciusában elért csúcsot.

Mit tehet Prigozsin?

Az orosz oligarcha által 2014-ben alapított félkatonai szervezet, a Wagner csoport jogi státusza is homályos. A Védelmi Minisztérium júliusig adott türelmi időt arra, hogy minden önkéntes aláírja hivatalos szerződését a hadsereggel – ezt a parancsot eddig Prigozsin határozottan elutasította. Nem az ukrajnai háború az első a csoport tagjai számára. A Wagner-zsoldosok jó része már megjárta a Közel-Keletet, harcolt Afrikában, a működést tehát már évek óta finanszíroznia kellett az oligarchának. Az Egyesült Államok nemzetközi bűnszervezetté nyilvánította a kegyetlenségeiről is ismert szervezetet.

Maga a Wagner jogi státusza is érdekes:

a szervezet nem rendelkezik oroszországi adóilletőséggel, mindig készpénzben bonyolítja „elszámolásait”, közben viszont az állami költségvetésből kap támogatást – állítja Marat Gabidullin, aki a Wagner csoporthoz köthető szíriai milícia helyszíni parancsnoka volt, és Prigozsinnal dolgozott. A Wagnerhez köthető szerződéseket valójában Prigozsin egy másik cégével kötik meg a felek, és havonta többször is közlekedik az „aranyvonat”, azaz egy autó, amelyik tetemes mennyiségű készpénzt szállít a dél-oroszországi Wagner-bázisra.

Minden kifizetés, prémium kizárólag készpénzben, borítékban történt akkor is és most is

– hangsúlyozta.