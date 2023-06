Jelentősen javult a légi közlekedés helyzete az elmúlt hónapokban, a légitársaságok világszerte megduplázhatják a nyereségüket 2023-ban – jósolja a több mint 300 légitársaságot tömörítő Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) friss kitekintésében.

Fotó: Shutterstock

A világjárvány évei már mögöttünk vannak, és a határok a megszokott módon nyitva vannak

– mondta Willie Walsh, az IATA vezetője a kereskedelmi szövetség éves csúcstalálkozóján, melynek tagjai a globális légi forgalom több mint négyötödét teszik ki.

A szervezet a rendkívül erős utazási kedv és az olajárak csökkenése miatt több mint duplájára emelte az idei évre vonatkozó ágazati profit-előrejelzését, a még tavaly decemberben kijelölt 4,7 milliárd dollár helyett 9,8 milliárdos nyereséggel zárhatja 2023-at a szektor.

A bevételek 9,7 százalékkal 803 milliárd dollárra emelkedhetnek globálisan, egyre inkább megközelítve a pandémia előtti évben elért 838 milliárdos szintet. A vállalatok költségnövekedése ennél alacsonyabb, 8,1 százalékos lehet, és összesen 781 milliárd dollár terhet jelenthet számukra.

Az ágazati haszonkulcs azonban továbbra is meglehetősen karcsú, mindössze 1,2 százalékos lehet, ami Walsh szerint azt jelenti, hogy a járvány során sérült vállalati mérlegek helyreállítása és a befektetések fenntartható megtérülése továbbra is fejfájást okoz majd néhány légitársaságnak.

A főigazgató ezt azzal érzékeltette, hogy a légitársaságok utasonként átlagosan 2,25 dollárt keresnek, ami kevesebb, mint egy csésze kávé vagy egy metrójegy ára. Az IATA várakozása szerint idén 4,35 milliárd utas ül majd repülőre, ami alig kétszázmillióval kevesebb a 2019-es csúcsnál.

A teherszállítás azonban továbbra is gyengélkedhet, a globális kereskedelem lassulása miatt a volumen idén várhatóan csak 57,8 millió tonna lesz, szemben a pandémia előtti, 2019-es 61,5 millió tonnával.

Az utasforgalomból származó bevételek éves alapon 27 százalékkal bővülhetnek, 546 milliárd dollárt termelve a légitársaságoknak világszerte. Az átlagos járatkihasználtság várhatóan 80,9 százalékra emelkedik idén, nem sokkal elmaradva a 2019-es rekordév 82,6 százalékos töltöttségi szintjétől. Az áruszállításból viszont a tavalyi 207 milliárdnál sokkal kevesebb, 142 milliárd dollár forgalomra számít a szervezet.

A légitársaságok az elmúlt hónapokban erős eredményekről számoltak be, és forgalmas nyári szezonra készülnek azzal együtt is, hogy az utazási kereslet a csúcsra járatott infláció ellenére sem mutatja a csökkenés jeleit. Az emelkedő költségeket a légitársaságok is igyekeznek érvényesíteni az áraikban, ám az IATA szerint a jegyárak reálértéken nem emelkedtek a pandémia óta.

A légitársaságok pénzügyi teljesítménye 2023-ban felülmúlja a várakozásokat. Az erősebb nyereségességet több pozitív fejlemény is támogatja. Kína a vártnál korábban feloldotta a Covid-korlátozásokat, a teherszállítási bevételek továbbra is a járvány előtti szintek felett vannak, bár a volumenek még nem. A költségoldalon némi enyhülés tapasztalható, a repülőgépüzemanyag-árak pedig bár még mindig magasak, az év első felében mérséklődtek

– összegzett Willie Walsh.