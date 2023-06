Forint: az Amerikától kapott sebet az EKB gyógyíthatja be Hosszú a listája azoknak a pénzügyi piaci eszközöknek, amelyek – ahogy a forint is – kaptak egy pofont a szerdai Federal Reserve ülést követő, meglepően szigorú kommentároktól. Kevesebb az olyan eszköz, de a forint is köztük lehet, amelyek számára könnyebbséget hozhat az Európai Központi Bank csütörtöki ülését követő frankfurti kommunikáció.