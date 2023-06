Az Air Serbia vasárnap hat járatát mondta le, azt megelőzően, szombaton eggyel tette meg ugyanezt. A Nikola Tesla Repülőtér honlapján olvasható, hogy mely járatokról volt szó. A szerb légi forgalmi vállalat közleményben indokolta meg a járatok lemondását. Az indoklás szerint nagyobb számú kedvezőtlen események miatt voltak kénytelenek így dönteni.

Ezek közül fel is soroltak néhányat: a légiflottába a tervezettnél később érkezett meg néhány gép, illetve a globális alkatrészellátási nehézségek miatt is törölni kellett járatokat. A kedvezőtlen időjárási körülményekre is hivatkoznak, illetve arra, hogy más reptereken nehézségek tapasztalhatók, sok esetben az adott légikikötőket kiszolgáló emberállomány elégedetlensége miatt. Az indulásokkal kapcsolatos eddigi, valamint az esetleges jövőbeni változásokról az utasokat e-mailben vagy SMS-ben értesítik. Vasárnap többi között az athéni, a prágai, a bécsi, a stuttgarti és a bukaresti járatot is törölték.