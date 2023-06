Nem okozott meglepetést Zelenszkij, aláírta a törvénymódosítást

Ukrajnában ezentúl mindig május 8-án kerül sor a győzelem napjának megünneplésére. Keleti szomszédunk éveken át május 9-én emlékezett meg a második világháborúban a náci Németország felett aratott győzelemről. Ugyan a németek május 8-án tették le a fegyvert (Európa nagy részében ezen a napon emlékeznek meg erről), csak éjfél előtt nem sokkal kapituláltak, amikor a Szovjetunióban már május 9-e volt. Oroszország emiatt egy nappal később tartja az ünnepnapot, ahogyan a legtöbb egykori szovjet tagállam.

Fotó: Northfoto

Ukrajna azonban ebben is szeretné kifejezni különállását Moszkvától, így átáll a május 8-i megemlékezésre – számolt be róla a TASZSZ orosz hírügynökség.

Az ukrán parlament honlapján a törvényjavaslatról szóló tájékoztatás alapján az ukrán elnök június 12-én küldte vissza aláírva a törvényt.

Bár a döntés csak most született, a győzelem napját már az idén is május 8-án ünnepelték Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij elnök ugyanis a jeles nap előtt nem sokkal elnöki rendeletet adott ki, amelynek értelmében Ukrajnában, a nyugati országokhoz hasonlóan, május 9-én ezentúl az Európa-napot fogják ünnepelni az eddigi győzelem napja helyett. Az államfő kezdeményezte, hogy a nácizmus feletti győzelem napját a jövőben május 8-án ünnepeljék.

A rendelet már az idén is érvényes volt, most pedig immár törvényi erőre is emelkedett.