Egy névtlenségét kérő külügyminisztériumi tisztviselő szerint Moszkvának meg kell fizetnie az Ukrajnában okozott károkért, de kijelentette: az orosz pénzek felhasználása Ukrajna újjáépítésére összetett pénzügyi és jogi kérdéseket vet fel. Egy forrás pedig elárulta, hogy Marco Buschmann német igazságügyi miniszter tanulmányozta az orosz központi banki eszközök lefoglalásáráról szóló uniós javaslatokat, de azokat jogilag kivitelezhetetlennek tartja.

A Valeria jachtot egy orosz üzletembertől foglalták le. Fotó: AFP

Egy másik tisztviselő azt mondta a Financial Timesnak, hogy ezzel kinyitnák Pandóra szelencéjét: az orosz központi bank eszközeinek leofoglalása, illetve a pénzeszközök befektetéséből származó bevételek elvétele precedenst teremtene másoknak. Például Lengyelország jóvátételt követelhetne Berlintől a második világháború alatti károkért. Az EU az orosz–ukrán háború kirobbanása óta azt vizsgálja, hogyan lehetne felhasználni a befagyasztott, több mint 200 milliárd euró értékű orosz jegybanki eszközt.

A vagyont Ukrajna újjáépítésétől kezdve a fegyverszállítmányokig sok helyen be lehetne vetni, viszont az elmúlt másfél évben erről még nem született döntés. A teljes lefoglalás ötletét elvetették, helyette az merült fel, hogy a befektetésekből származó nyereségeket átirányítják Kijevbe. A pénzeszközök nagy része a Euroclear elszámolási vállalatnál van, ahol az idei első negyedévig közel 750 millió eurót termeltek. Ehhez hozzá kell tenni, hogy keleti szomszédunk évi 3 milliárd euróban reménykedik.

Az ötlettől más uniós tagállamok sincsenek elragadtatva, Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter például azt mondta, hogy nem vehetik semmibe a törvényeket egy szövetséges kedvéért sem. Az Európai Központi Bank is figyelmeztetett, hogy még az eszközökből származó kamatbevételek felhasználása is arra ösztönözheti a hivatalos tartalékosokat, hogy hátat fordítsanak az eurónak. Több nagy globális bank is aggódik amiatt, hogy az orosz eszközök kisajátítása miatt Moszkva megtorlást alkalmazhat az országban fennmaradó érdekeltségeikkel szemben.

Egyelőre csak magánszemélyek esetében volt példa hasonlóra: májusban az amerikai igazságügyi miniszter bejelentette, hogy Konsztantyin Malofejev orosz üzletember Egyesült Államokban lefoglalt vagyonát fordítják Ukrajna támogatásra. Itt csak néhány millió dollárról volt szó. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke múlt héten a londoni Ukraine Recovery konferencián tartott beszédében azt mondta, hogy a blokk még a július közepén esedékes nyári szünet előtt javaslatot fog előterjeszteni a témában.