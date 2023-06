A világ 114 legnagyobb fosszilis tüzelőanyagot kitermelő vagy előállító vállalata közül 75 kötelezte el magát 2023 májusáig, hogy bizonyos időkereten belül eléri a nettó nulla karbonkibocsátást, azaz a karbonsemlegességet. Tehát vállalta, hogy pont annyi üvegházhatású gázt enged a légkörbe, mint amennyit onnan semlegesít – olvasható a Net Zero Tracker (NZT) jelentésében, amelyet a brit The Energy and Climate Intelligence Unit és a University of Oxford készített.

Még mindig nem elég kiterjedtek és konkrétak a vállalatok stratégiái a karbonsemlegesség elérésére.

Fotó: Shutterstock

A világon egyre több az olyan állam, régió, valamint város, amely nettó nulla üvegházhatású gázkibocsátást vállalt. Az NZT szerint jelenleg 4 ezer ország, állam, régió, város, valamint vállalat kötelezte magát karbonsemlegességre. Míg az amerikai vállalatok 49, addig az európai uniósok 79 százaléka szánta el magát az üvegházhatású gázok csökkentésére a világ legnagyobb cégeinek önbevallása alapján.

A cégek elhatározásainak csupán 37 százaléka terjed ki teljes mértékben az úgynevezett 3-as kategóriára. Ebbe tartoznak a beszállítói lánc termékeinek és szolgáltatásainak használata során keletkező kibocsátások, valamint a cégek termékeinek és szolgáltatásainak eladását követő életciklus alatti kibocsátások. Utóbbiba beleértjük a termékek előállítását, szállítását, használatát, valamint azok ártalmatlanítását. „Emiatt pedig a célkitűzések többnyire értelmetlenek” – következtettek a jelentés készítői.

Az ENSZ tavaly novemberben kiadott útmutatója alapján a szervezetek olyan karbonsemlegesítési stratégiát készíthetnek, ami nem tartalmaz látszatintézkedéseket, azaz elkerüli az úgynevezett zöldmosást (greenwashing). Thomas Hale, a jelentés társszerzője szerint a vállalatok eddig különösképpen nem foglalkoztak az útmutató betartásával.

A vállalatok csupán 4 százaléka felel meg az ENSZ Starting Line kritériumainak, azaz az összes üvegházhatású gázból a tényleges karbonsemlegesség célkitűzésének.

Ahhoz, hogy komolyan vehetők legyenek a vállalatok célkitűzései, el kell gondolkodniuk az ENSZ hitelességi mutatóin, és a gyenge terveiket sürgősen korszerűsíteniük kell kiterjedt végrehajtási stratégiákkal – mondta Takesi Kuramocsi, a NewClimate Institute vezető éghajlatpolitikai kutatója.

A Science című folyóiratban pénteken közzétett tanulmány szerint

az országok nettó nullaszázalékos kibocsátási célkitűzéseinek mintegy 90 százaléka nem valószínű, hogy megvalósul

– írta a Reuters.

Az országok vállalásai sem alakulnak jól, ugyanis a túlnyomó többség hiába tűzte ki célul a karbonsemlegességet, ha a magánszektor, valamint a helyi és regionális önkormányzatok gátolják annak elérésében – mondta Thomas Hale, a University of Oxford tanára.

A Net Zero Tracker a nemzetek, az államok, a régióik, a városok, továbbá a nagyvállalatok nettó zéró karbonkibocsátási kötelezettségvállalásainak legátfogóbb és legfrissebb adatbázisa. Tartalmazza az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye összes részes államát, a 25 legnagyobb kibocsátó országot és azok régióit, a világ összes félmillió főnél nagyobb lakosságú városát, valamint a Forbes Global 2000-es listáján 2020-ban szereplő tőzsdén jegyzett vállalatokat.