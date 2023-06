Robert Habeck gazdasági miniszter szerint Németország kénytelen lesz leállítani vagy akár le is kapcsolni az ipari kapacitását, ha Ukrajna és Oroszország nem hosszabbítja meg a jövő év végén lejáró gáztranzit-megállapodást – írta a Bloomberg.

Robert Habeck német gazdasági miniszter és alkancellár.

Fotó: Tobias Schwartz / AFP

Habeck, aki egyben alkancellár is, hétfőn egy kelet-németországi gazdasági konferencián figyelmeztetett, hogy jövő télen továbbra is fennáll az energiaválság veszélye, és a kormánynak mindent meg kell tennie azért, hogy biztosítsa az ország ellátását, ehhez pedig további óvintézkedésekre lesz szükség.

Ha Kelet-Európában hiány alakul ki, akkor be kell tartanunk a terhek megosztására vonatkozó szabályokat, és Németországnak gázt kellene exportálnia a kimaradás ellensúlyozására. Ez viszont a jelenlegi állapotok mellett az ipar korlátozását és a gazdaság lelassulását jelentené

– nyilatkozta a miniszter.

Bár még nincsenek kidolgozott forgatókönyvek erre az eshetőségre, ha a kormány most elkezd dolgozni az ügyön, több megoldás is szóba jöhet. Ilyen például a folyamatos ellátást biztosító és a kapacitást is növelő új LNG-terminál, amelyet Németország északi partvidékére terveznek – ez ellen viszont a helyiek és a környezetvédelmi aktivisták hónapok óta tüntetnek, annak ellenére, hogy kulcsfontosságú lehet az ország keleti felének és Kelet-Európának az ellátásában.

Annak ellenére, hogy a Kreml erői tavaly februárban átfogó inváziót indítottak, Ukrajna még mindig tranzitdíjakat kap azáltal, hogy lehetővé teszi az orosz gáz áramlását a területén keresztül.