Oroszországi iPhone-ok lehallgatásával vádolja Amerikát az FSZB

Zelenszkij után is kémkedtek az amerikaiak, ez még Kijevnek is sok Ritka betekintést nyújtanak az amerikai kémkedési módszerekbe az elmúlt hetekben kiszivárgott, szigorúan titkos Pentagon-dokumentumok. Az Egyesült Államok szövetségeseket és ellenségeket egyaránt lehallgatott, köztük az ukrán és az orosz katonai vezetést is.