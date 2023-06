Németország az idei első fél évben 4,46 milliárd dollár értékű fegyvert exportált, 12 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, ebben azonban nincs benne az Ukrajnának nyújtott 4,42 milliárd eurós katonai támogatás – derül ki a német gazdasági minisztérium által a Die Linke képviselőjének, Sevim Dagdelennek adott válaszból.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A német fegyvereladások terén ugyanakkor

Magyarország áll az első helyen, miután hazánk 1,03 milliárd euróért vásárolt fegyvereket a németektől,

messze megelőzve olyan országokat is, mint Ciprus (266,6 millió euró), az Egyesült Államok (265,8 millió euró), Nagy-Britannia (227 millió euró) vagy Franciaország (226,8 millió euró) – írja az Euractiv.

A Magyarországra irányuló német fegyverexport kapcsán érdemes megjegyezni, hogy közben hazánkban a Rheinmetallnak gyára is épült, ami némiképp még mérsékli is az importigényt. A német fegyvereladásokat a gazdasági minisztériumnak is jóvá kell hagynia a jelenlegi szabályok szerint.

A német fegyverexport idén várhatóan a második világháború utáni időszak rekordját, vagy a 2021-es, éves szinten 9,35 milliárd eurós érték utáni második helyezést fogja elhozni idén.