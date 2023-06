Az Európai Unióban illegálisan forgalmazott cigaretta majdnem fele Franciaországban kel el, ahol a magas adók és az infláció miatt keresik az emberek a hamisított termékeket, derült ki egy szerdán nyilvánosságra hozott kutatási eredményből.

A magas adók és infláció miatt keresett az olcsó csempészcigaretta Franciaországban.

Fotó: Shutterstock



Bár a hamisított és csempészett cigik forgalma a blokk 26 többi tagállamában majdnem 7,5 százalékkal visszaesett tavaly, Franciaországban 1,8 milliárd szállal nőtt, így az ország adja a teljes ilyen illegális fogyasztás 47 százalékát az EU-n belül. A „bűnösök” között az első tízben szereplők közül Hollandiában, Görögországban és Romániában is csökkent az illegális cigaretta forgalma.



Franciaország kezd Latin-Amerikához hasonlítani, ilyen szinteket máshol Európában nem találni

– idézte a Bloomberg Gregoire Verdeaux-t, a Philip Morris International külső kapcsolatokért felelős alelnökét; a cég rendelte meg a kutatást a KMPG-től. Az alelnök szerint Franciaországban minden adott a „tökéletes viharhoz”: a nagyon magas adók, a magas infláció és a bűnözés.

A tanulmány szerint a dohányosok az EU-ban tavaly rekordot jelentő 35,8 milliárd szál csempészett vagy hamisított cigit szívtak el, és ezzel mintegy 11,3 milliárd euró adóbevételtől fosztották meg a költségvetést, többek között a magyart is. (Egy euró 370,7 forint.) A károk miatt érthető, hogy a hatóságok erős kézzel csapnak le, Belgiumban, Dániában, Franciaországban és Németországban is nőtt tavaly a lefoglalt cigaretta mennyisége és az illegális gyártóegységek elleni razziák száma.



Az illegális cigik globálisan hatalmas gondot okoznak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint minden tizedik elszívott cigaretta hamisítvány vagy csempészáru. Európában azonban különösen akut a helyzet, a kontinensen kobozzák el a legtöbb csempészett cigit – volt olyan év, amikor a teljes globális mennyiség 95 százalékát.

Az Euronews tudósítása szerint több ponton is érkezik a csempészett cigaretta a kontinensre, például Európa második legnagyobb kikötőjén, Antwerpenen keresztül, vagy Franciaországba például Algériából. Az elmúlt évtizedben az EU keleti határa lett a cigicsempészek kedvenc területe, azon belül is Románia Ukrajnával és Moldovával határos része. Iparági források szerint az országban a csempészett mennyiség csak tavaly 19 százalékkal nőtt.