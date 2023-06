Rubelmilliomos lett a német tankot kilövő orosz katona

Az orosz–ukrán háború kezdete óta a nyugati országok igazi fegyverarzenált sorakoztattak fel Ukrajna támogatására. Bár sokszor használaton kívüli, raktárokban porosodó fegyverek kerültek a frontra, akadtak közöttük igencsak ütőképes harci eszközök is. A HIMARS rakétarendszer vagy épp a Patriot rakéták a világ élvonalába tartoznak saját kategóriájukban.

Fotó: Shutterstock

Szintén hatékony felszerelésnek számítanak a Németországból érkező tankok is. Ezen fegyverek megsemmisítése nehezebb, ezáltal nagyobb elismerés is jár értük. Ezt tapasztalhatta meg az az orosz katona is, aki az egyik ukrajnai ütközetben megsemmisített egy német Leopard harckocsit – írta meg a Reuters az orosz védelmi minisztérium közleménye nyomán: egymillió rubel (több mint 4 millió forint) jutalmat kapott.

A szóban forgó katona, Andrej Kravcov egy kórházi ágyon ülve kapta meg az utalványt a háromszoros olimpiai bajnok birkózótól, Alekszandr Karelintől. Az átadásról videó is készült, amelyen úgy látszik, hogy hiányzik a jobb keze. A tárca közleménye nem tért ki arra, hogy Kravcov hogyan sérült meg, ahogy arra sem, miként semmisítette meg a német tankot.

A védelmi minisztérium korábban arról számolt be, hogy a háború kezdete óta több mint tízezer orosz katonának fizetett egyéni jutalmat az ukrán és nyugati fegyverek megsemmisítése vagy elfogása miatt.