Áprilisban közel kétmillió turista érkezett Japánba, ami jelentős emelkedésnek számít az egy évvel korábbi 140 ezerhez képest, de elmarad a járvány előtti szinttől: 2019 áprilisban mintegy 3 millióan látogattak a szigetországba. A szektor azonban jelentős munkaerőhiánnyal küzd: áprilisban a szállodák háromnegyede nyilatkozott erről, ami a legmagasabb érték a vizsgált ágazatok között. Az éttermek 85 százaléka pedig azt közölte a Teikoku Databank kutatócéggel, hogy nincs elég részmunkaidős dolgozójuk.

Fotó: AFP

Ez viszont pozitív hatással van a bérekre: míg országos szinten az átlagfizetés 1,3 százalékkal nőtt éves szinten, addig az éttermekben és bárokban 13 százalékkal emelkedtek a keresetek. A szegmens a koronavírus-járvány alatt a belföldi turizmusra koncentrált, a vállalatok átcsoportosították a munkaerőt, illetve elbocsátották az alkalmazottakat, továbbá üzleteket és éttermeket zártak be. A japán vendéglátóipar hírhedt volt az alacsony fizetésekről, az elmúlt két évben sok vendéglátós jobb munkakörülményeket és béreket talált más területeken – írja a Bloomberg.

A régi munkavállalók visszacsábításához vagy újak felvételéhez a szektor szereplői kénytelenek voltak a fizetéseket emelni, s ez a jövőben is folytatódhat. Ez persze beépül az árakba is, viszont a jen gyengélkedése miatt az amerikai és az európai turisták 2019-hez képest még olcsóbban tudnak nyaralni Japánban. A jen a múlt hét csütörtökön hathavi mélypontra esett az amerikai dollárral szemben, így a zöldhasúval fizető turistáknak különösen megéri a távol-keleti országba utazni.

Az elmúlt évtizedben a turizmusra támaszkodás volt Japán gazdasági növekedési terveinek egyik fő támasza. A merényletben elhunyt korábbi miniszterelnök, Abe Sinzó azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra elérje az évi 60 millió külföldi turistát. A koronavírus előtti évben, 2019-ben a látogatók száma rekordot döntött közel 32 millióval, de a járvány miatt ez meredeken visszaesett.

Az idei fellendülés ellenére továbbra is bizonytalan, hogy az ágazat mikor nyeri vissza teljes erejét, ugyanis egyelőre elmaradnak a kínai turisták, márpedig ők adták 2019-ben a Japánba érkező külföldiek nagyjából 30 százalékát és ők költötték a legtöbbet is. További aggodalomra ad okot az orosz–ukrán háború, mivel a repülőgépeknek most el kell kerülniük az orosz légteret, így az Európából érkező látogatóknak hosszabb repülőútra kell számítaniuk.