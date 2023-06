Ausztráliában egyre nőnek a recessziós kockázatok, miközben a jegybank kitart a kamatemelési ciklus mellett. A gazdaságra nagy nyomás nehezedik, amin az sem segít, hogy a háztartások megtakarítási rátája az idei első negyedévben jelentősen bezuhant. Miközben ez az adat 23,6 százalékos csúcson volt 2020 közepén, addig 2023 első három hónapjában 3,7 százalékra esett. A fogyasztói bizalom romlása a jelenlegi helyzetben elhúzódó válságot jelenthetne Ausztráliában, azonban egy váratlan tényező megmentheti az ország gazdaságát: Taylor Swift.

Fotó: Northfoto

A popsztár nemrég bejelentette, hogy Ausztráliába is ellátogat a The Eras Tour keretében. Az előrejelzések szerint Swift 106 fellépéses turnéja rekordbevételt, több mint egymilliárd dollárt termelhet. Az énekesnő Ausztráliában 2024. február 16. és 25. között három koncertet ad, egyet Sydney-ben, kettőt Melbourne-ben – írta meg a Bloomberg.

Szakértők azt várják, hogy Taylor Swift ázsiai rajongói meg fogják szállni Ausztráliát, illetve sok vendéget várnak Új-Zélandról is. Természetesen rengeteg ausztrál is ott lesz a koncerteken, tehát a belföldi és a külföldi turizmust is fellendítheti a sztár.

Emellett a Bloomberg Economics munkatársa úgy véli, az énekesnő segíthet leküzdeni az ausztrálok bizalmatlanságát és fogyasztásra ösztönözheti őket. James McIntyre szerint egy jó eséllyel recesszióba süllyedt 2023-as év után nagyon jól jön februárban egy ilyen eseménysorozat, ami várhatóan lökést ad az ausztrál fogyasztásnak, illetve a szolgáltatóiparnak. Ez a GDP-re is jó hatással lehet.

A 2023-as kamatemelési ciklus visszafogja a keresletet, de egy ekkora esemény 2024 elején segíthet a talpra állásban

– mondta a szakértő.

Az AMP Capital Markets vezető közgazdásza szerint 2023-ban az ausztrál recesszió esélye egy a kettőhöz. 2024 elején a koncertekre érkező rengeteg turista, illetve a belföldi turizmus, és ezen keresztül a fogyasztás fellendülése segíthet a gazdaság gyors felépülésében.

Ha Taylor Swift meg tudja akadályozni az ausztrál recessziót, akkor annál is nagyobb királynő, mint gondoltam

– mondta az AMP vezető közgazdásza, Diana Mousina.

Az idén már volt egy koncert, ami hatással volt egy egész ország gazdaságára. Beyoncé svédországi fellépése májusban felhajtotta az ottani inflációt. A szupersztár két bulijára több mint 80 ezren váltottak jegyet. A svéd álláspont szerint Beyoncé koncertjei olyan mértékben megnövelték a keresletet a szállások és a szolgáltatóipar iránt, hogy ez a hatás megjelent az inflációs adatban.

Taylor Swift ausztráliai bulijaira a legdrágább VIP-belépők 1249 ausztrál dollárba kerülnek (280 ezer forint). Emellett vannak 379,9 dolláros (86 ezer forint) és 79,9 dolláros (18 ezer forint) jegyek is.

A booking.com utazási portálon a sydney-i koncert hétvégéjére mindössze négy szállást hirdettek meg 200 ausztrál dollárnál (45 ezer forint) alacsonyabb áron. Az ezt megelőző hétvégére még 13 ilyet lehet találni Sydney-ben. Ez is azt mutatja, hogy az ausztrál szolgáltató szektor már készül a februári koncertekre.

Ausztrália miniszterelnöke, Anthony Albanese hatalmas Taylor Swift-rajongó. Egy interjúban elmondta, hogy nagyon lelkes a koncert miatt, és bízik benne, hogy sikerül jegyet szereznie az egyik fellépésre.

Itt a Tay-Tay-láz! Vannak nagyon régi felvételek, amiken Tay-Tay számait DJ-zem. Nagyon örülök, hogy nálunk is koncertezik, és remélem, sikerül jegyet szereznem. Februárig még sok idő van, így talán sikerül

– mondta a Queensland FM rádiónak.