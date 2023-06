Az anglikán egyház klérusa is a saját bőrén érzi a száguldó brit infláció hatásait, viszont az egyház 500 éves fennállása óta most először fordult elő, hogy ennek hangot is ad, s hogy a papság fizetésemelést kért. A mintegy kétezer papot és egyházi dolgozót tömörítő Unite szakszervezet hétfőn közölte, hogy 9,5 százalékos fizetésemelést kér – visszamenőlegesen, áprilistól.

Fotó: Anton Ivanov

Az anglikán egyháznak milliárdjai vannak a bankban, megengedheti magának, hogy egy mérsékelt fizetésemelést hajtson végre

– mondta a Reutersnek Sharon Graham, a Unite főtitkára, utalva arra, hogy az egyház befektetési alapja 10,3 milliárd font vagyonnal rendelkezik. Az egyház szóvivője közölte, hogy tisztában van azzal, hogy a klérus megélhetési válsággal küzd.

Az egyház tavaly 3 millió fontot különített el az egyházmegyék számára, hogy az emelkedő energiaszámlákkal küzdő papságnak támogatást nyújtson. Az elmúlt évben több százezer brit lépett sztrájkba, miután a 40 éves csúcson lévő infláció elértéktelenítette fizetéseiket.

Az anglikán egyház javadalmazási bizottsága a jövő héten ül össze, hogy ajánlást tegyen a fizetésekről, ezt szeptemberben az érseki tanács hagyhatja jóvá. Azaz már csak a nyarat kell átvészelni.