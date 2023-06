A járvány előtti időszakban is jelen voltak az online szolgáltatások, ám ez az időszak a jelentőségüket még jobban kiemelte.

A digitális világ térnyerése és a pénzügyi válságot követő alacsony kamatkörnyezet arra ösztönözte a kockázatitőke-befektetőket, hogy a pénzt az induló digitális vállalkozásokba irányítsák. A befektetők akkor azon az állásponton voltak, hogy egyes online márkák közelebb kerülhetnek a vásárlókhoz, hiszen a hagyományos kiskereskedőkre mint egy letűnt korszak szereplőire tekintettek, olyan formaként, ami ma már nem is menő. A befektetők abban bíztak, hogy az online kereskedelem hosszú távon több pénzt fog hozni, mint a hagyományos.

Fotó: Gordon Donovan

Ezt az elképzelést az is alátámasztja, hogy a híres amerikai üzletlánc, a Macy’s bolti eladásai több mint 3 százalékkal estek az év elején a tavalyi forgalomhoz képest, illetve a szintén amerikai Kohl’s üzletlánc ügyfelei is a megfizethetőbb, saját márkás árucikkeket keresték inkább.

Drága marketing

Közben azonban kiderült, hogy az online ügyfelek megnyerése miatt a digitális marketingre fordított pénz nagyon megemelte a cégek költségeit.

Az Apple 2021 áprilisában bevezetett adatvédelmi változásai hatással voltak a kereskedelmi vállalatokra.

Ezek a változások korlátozták a vásárlók nyomon követését az interneten, illetve a mobileszközökön. A hirdetések így nem érik el a potenciális vásárlót, ezért az online hirdetések drágultak, és például egy olyan népszerű webáruház is, mint a Nordstrom, hiába adott el egyre több terméket, közben egyre több pénzt is veszített.

Megoldás lehetett volna a „fizikai üzletek”, a márkaboltok újranyitása – ez azonban drága mulatság. Így a már régen is bevált, alacsonyabb költséggel járó hagyományos áruházak felé fordultak, illetve kiskereskedőkön keresztül kezdték el értékesíteni a portékáikat.

Így újra felértékelődött a hagyományos boltok egyik nagy előnye: a vevő megfoghatja, felpróbálhatja a terméket.

Ez a jelenség nagyjából olyan, mint a papíralapú könyv és az e-book viszonya. A könyvekről is azt hittük, hogy eltűnnek, de az eladásokból és az emberek érdeklődéséből az látszik, hogy mégsem. Fontos számunkra a könyvvel való fizikai kontaktus, szeretnénk megérinteni, belelapozni, mielőtt megvásároljuk.

A nagy Nike-fordulat

Az egyik legnagyobb fordulatot a Nike hajtotta végre, amely korábbi döntését felülbírálva ősztől ismét elkezdi termékeit a Macy’sben árusítani. A Nike korábban azt tervezte, hogy saját kiskereskedelmi helyszínein és weboldalán keresztül árulja a termékeit.

Az áruházak újrafelfedezésének persze megvan az ára.

A hagyományos áruházakban a vásárlási preferenciákat csak korlátozottabban lehet összegyűjteni egy online felülethez képest – ráadásul akciós kötelezettség is terheli a márkákat. Probléma lehet az is, hogy a kiskereskedők nem minden esetben vásárolják meg a márka teljes kollekcióját – ezzel sérülhet a márka integritása. A marketing és a kiszállítási költségek azonban a jelenlegi kamatkörnyezetben fontosabb szempontnak bizonyulnak – a raktárkészletet finanszírozni kell.