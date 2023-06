Az Egyesült Államok a gazdaság enyhe lassulása ellenére képes fenntartani az erős munkaerőpiacot, miközben lassítja az inflációt – hangsúlyozta Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter New Orleansban, ahová a Reuters minősítése szerint „kampányszerű” látogatásra érkezett, hogy népszerűsítse Joe Biden gazdaságpolitikáját. A hírügynökség a tárcavezető beszédének írásos változatát ismertette.

Janet Yellen bízik az Amerika gazdaság erejében.

Fotó: NurPhoto via AFP



E szerint Yellen hangsúlyozta, hogy az amerikai gazdaság egyelőre dacolt a recessziós jóslatokkal, bizonyítva, hogy rugalmasabb a vártnál. „Továbbra is úgy vélem, hogy van út az infláció csökkentéséhez, miközben fenntartjuk az egészséges munkaerőpiacot. Anélkül, hogy lekicsinyelném az előttünk álló jelentős kockázatokat, az eddig látott bizonyítékok arra utalnak, hogy ezen az úton járunk” – fogalmazott.

Yellen szerint a vállalatvezetők is egyre bizakodóbbak az amerikai gazdaságot illetően. Elismerte, hogy vannak a gazdaságnak olyan részei,

amelyek lassulnak, a háztartások azonban erőteljes ütemben költenek, és a vállalkozások továbbra is folytatják a beruházásokat. „A jövőre nézve arra számítok, hogy a munkaerőpiac jelenlegi erőssége, valamint a háztartások és a vállalkozások robusztus mérlegei a gazdasági erőforrásként szolgálnak majd, akkor is, ha gazdaságunk az infláció csökkenésével még egy kicsit lehűlne” – jelentette ki.

Idén megduplázódtak a gyártóüzemre fordított építési kiadások.

Fotó: AFP





Yellen külön kiemelte a félvezetők és a tiszta energiát hasznosító termékek gyártására irányuló közvetlen kiadások és adótámogatások előnyeit.

A washingtoni pénzügyminisztérium héten közzétett elemzése szerint a 2005–2022 közötti átlaghoz képest az idén eddig reálértékben megduplázódtak az új gyártóüzemekre fordított építési kiadások, ami nagyrészt az infrastrukturális, a félvezető- és a tiszta energiaipari támogatásoknak és adókedvezményeknek köszönhető.

A számítógép-, elektronikai és elektromos gyártóberendezésekre fordított tényleges kiadások pedig ugyanebben az időszakban csaknem megnégyszereződtek.