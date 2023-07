A Google már eddig is használt mesterséges intelligenciát (MI) a szolgáltatásaiban, például segít abban, hogy a felhasználók az érdeklődésüknek megfelelő hirdetéseket és híreket lássák. A cég eddig a sajtó cikkeit listázta ki a felhasználói keresések eredményeként, ezután egy új területen is megvetné a lábát, mégpedig magában a hírek írásában: MI-szolgáltatást nyújtana a hírszerkesztőségeknek.

A jövőben a Google mesterséges intelligenciája is írhat híreket.

Fotó: Shutterstock

Jenn Crider, a vállalat szóvivője szerint céljuk az újságírók munkájának segítése, nem pedig azok kiváltása, helyettesítése. Az új algoritmusokat a médiaszereplőkkel együttműködve készítenék, már tárgyalnak különböző médiumokkal azok kísérleti alkalmazásáról.

A korai elképzelések szerint az eszközök címek vagy különböző írási stílusok kiválasztásában segíthetnének az újságíróknak, de ez a kör még bővülhet, mivel még gyűjtik az ötleteket arra, milyen célokra készítsenek alkalmazást. A fejlesztéseket mindazonáltal már megkezdték. A bejelentéssel együtt a Google képviselője sietett mindenkit megnyugtatni, hogy

nem céljuk olyan eszközök létrehozása, amelyek helyettesíthetnék az újságírók alapvető szerepét a tudósításban, a hírcikkek írásában és a tények ellenőrzésében.

A The New York Times csütörtökön jelentette, hogy a The Washington Post és a The Wall Street Journal mellett az ő szerkesztőségük is csatlakozott partnerként a kezdeményezéshez. A lap úgy tudja, a Google az újságírók számára egyfajta személyi asszisztenst szeretne létrehozni. Megjegyezték ugyanakkor, hogy

több vezetőt is nyugtalanít a bemutatott, Genesis munkanevet viselő eszköz, amely információkból gyárt hírtartalmat.

Jeff Jarvis, újságírást oktató egyetemi tanár szerint a Google új eszközének előnyei és hátrányai is vannak. Ha a technológia megbízható és tényszerű információkat ad, akkor az a szakma előnyére válik. Ha viszont az újságírók és a hírportálok a szolgáltatást nem kezelik a helyén, akkor ronthatják a szerkesztőségük hitelességét. Ilyen lehet például, ha az algoritmus által megírt hírcikk tartalmát nem ellenőrzik, és a cikket nem szerkesztik meg, hogy kiszűrjék a téves információkat és a szakmaiatlanságokat.

Nem a Google az egyetlen, amely kifejezetten a sajtó működését veszi célba. A mesterséges intelligenciának az újságírásba való bevonását vizsgálja a többi között a The Times, az amerikai NPR és az Insider csoport is. Az Associated Press pedig már jó ideje használ ilyen eszközt, igaz, a cikkek elenyésző részéhez, például a vállalati eredményjelentések megírásához. Sőt, a hírügynökség alig pár napja jelentette be, hogy együttműködik az OpenAI-jal, amely a ChatGPT-t fejlesztette ki. A két vállalat arra kíváncsi, hogy a generatív mesterséges intelligencia hogyan használható a hírek világában – közölte a Reuters.