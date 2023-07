A világ élelmezése szempontjából is fontos tárgyalásra kerül ma sor Putyin és Erdogan között

A Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök közötti mai tárgyalások továbbra is az egyetlen reményt jelenthetik a fekete-tengeri gabonaszerződés meghosszabbítására, amely a jövő héten lejár – közölte az iz.ru hétfőn a RIA orosz hírügynökség nyomán.

Fotó: Shutterstock

A tárgyalásokat ismerő, meg nem nevezett forrásra hivatkozva a RIA arról számolt be, hogy a felek „nem optimisták” a megállapodás meghosszabbításával kapcsolatban. Ezt az álláspontot Moszkva az elmúlt hetekben gyakran megismételte, több magas rangú tisztiviselője is úgy nyilatkozott, hogy az ENSZ és az ukránok sem tartották be, vagy nem tudták betartani a korábbi szerződésben foglaltakat.

„Tapasztalataink azt mutatják, hogy a két vezető közötti tárgyalások képesek változtatni a helyzeten, ez alól a mostani nehéz időszak sem kivétel. Jelenleg ez az egyetlen remény” – mondta a RIA által idézett forrás.

Tegnap Hakan Fidan török és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonon tárgyalt a gabonaüzlettel kapcsolatos helyzetről és az ukrajnai eseményekről. Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök július 8-án azt is közölte, hogy várhatóan telefonon és személyes találkozón is megvitatják a gabonaszerződés meghosszabbításának kérdését Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Július 7-én az orosz külügyminisztérium szóvivője, Maria Zaharova azt mondta, hogy az ENSZ nem teljesítette a gabonaszerződés orosz részét. Ezt megelőzően július 5-én Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nyilatkozott úgy, hogy jelenleg nincs ok a gabonaszerződés meghosszabbítására, de még van idő a megállapodások orosz részének teljesítésére. Jelezte, a hosszabbításról szóló döntést hivatalosan még nem hozták meg.

A fekete-tengeri élelmiszer-szállítási megállapodást 2022. július 22-én kötötték Isztambulban. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter és António Guterres ENSZ-főtitkár memorandumot írt alá az orosz mezőgazdasági termékek és műtrágyák világpiaci szállításának megkönnyítéséről. Ezzel egy időben az ukrán delegáció megállapodást írt alá Törökországgal és az ENSZ-szel a gabonaexportról.