Hiába az infláció, a luxustermékek piaca idén is rendületlenül nő A luxustermékek piaca már tavaly is válságállónak bizonyult, a trend pedig idén is folytatódik. Az Egyesült Államokban enyhébb lassulásra számítanak, míg Európában a forgalom növekedésére, Ázsiában pedig teljesen átrendeződött a piac.