Orosz hadihajók jártak Tajvan közelében

Tajvan és a japán Okinava-szigetek közelében két orosz hadihajót is észleltek az elmúlt négy napban a japán hadügyminisztérium péntek éjjeli közlése szerint. A hét során Tajvan is tett már hasonló bejelentést. A tajvani hadügyminisztérium kedden arról tájékoztatott, hogy a sziget partjainál két orosz fregattot láttak, amelyre válaszul repülőgépet és hajókat küldtek azok ellenőrzésére. Japán pedig azt közölte júniusban, hogy a japán területek közelében zajló folyamatos orosz katonai tevékenység, beleértve a kínai hadsereggel folytatott közös hadgyakorlatokat is, komoly aggodalomra adnak okot a japán nemzetbiztonság szempontjából.